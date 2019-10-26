Телеведущий Дмитрий Киселёв возглавил Союз виноделов России

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселёв стал главой НКО «Союз виноградарей и виноделов России». До него этот пост более девяти лет занимал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

«В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицына: предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России даёт сейчас такой шанс», — рассказал РИА Новости Киселёв.

Союз виноделов России существует с 2001 года. В него входят комитеты по виноградарству и виноделию Краснодарского, Ставропольского краёв, Дагестана и других регионов, а также ряд отдельных производителей.