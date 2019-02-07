The Telegraph: Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей оставался в Великобритании после покушения

Третий подозреваемый в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог находиться в Великобритании ещё несколько дней после покушения на них, со ссылкой на собственный источник пишет The Telegraph.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что подозреваемого зовут Сергей Федотов. Это его ненастоящее имя, отмечает Telegraph. Он прибыл в Великобританию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу — Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

Издание пишет, что у Федотова был билет на тот же рейс в Россию, что и у Петрова с Бошировым, однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс и мог оставаться в Великобритании ещё несколько дней после отравления Скрипалей.

Роль Федотова в покушении на Скрипалей остается неизвестной, отмечает издание. При этом он не попал на камеры наблюдения в Солсбери. Предположительно, он мог проводить разведывательные действия и сообщать Петрову и Боширову о перемещениях Скрипалей.

В октябре 2018 года «Фонтанка» называла Федотова третьим подозреваемым в отравлении Скрипалей. Издание писало, что он прилетел в Лондон вместе с Петровым и Бошировым в марте 2018 года, а улетел в день покушения на Скрипалей. Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. По данным Bellingcat и The Insider, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они являются сотрудниками ГРУ. Для отравления Скрипалей они использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок».