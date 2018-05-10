Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Мессенджер Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы и тестирует его в закрытом режиме, со ссылкой на два близких к компании источника пишут «Ведомости».

Речь идёт о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя Telegram. Все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов. Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

Сервис сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а ещё просить сфотографироваться пользователя, говорится на закрытой странице сайта telegram.org.

Ранее компания Telegram Messenger LLP подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда, признавшего законным приказ ФСБ о выдаче ключей для расшифровки сообщений пользователей. Представители мессенджера считают, что решение суда принято «с существенным нарушением норм права», а сам приказ противоречит ряду законов. Между тем с 16 апреля Роскомнадзор продолжает блокировку мессенджера в России, из-за которой успели пострадать многие российские пользователи и компании.