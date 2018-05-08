Telegram оспорил решение ВС РФ о законности предоставления ключей шифрования ФСБ

Юристы Telegram обжаловали решение Верховного суда России, отказавшегося удовлетворить иск мессенджера о признании незаконным приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей, пишет «Интерфакс».

«В апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта», - сообщил представитель защищающей мессендер международной правозащитной организации «Агора».

Как рассказал представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин, в апелляционной жалобе представители Telegram просят «признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года недействующим и несоответствующим пяти федеральным законам и уголовно-процессуальному кодексу РФ».

«Адвокаты "Агоры" считают этот приказ ФСБ, во-первых, принятым неуполномоченным органом с превышением полномочий; во-вторых, устанавливающим внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределённого круга лиц; в-третьих, содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан», - пояснил Колбасин.

Напомним, Верховный суд РФ 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram и признал законным требования ФСБ предоставить ключи шифрования. Таганский суд Москвы 13 апреля по заявлению Роскомнадзора вынес решение об ограничении доступа к Telegram в России за неисполнение указанного приказа ФСБ.