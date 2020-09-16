Театр-студия «Зеркало» открывает режиссёрскую группу для молодёжи Нижнего Тагила

Театр-студия «Зеркало» Городского дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила объявил набор в режиссёрскую группу. В рамках нового для студии направления ребят научат сценографии и видеомонтажу, расскажут об истории театра.

По словам руководителя «Зеркала» педагога и режиссёра Алёны Галкиной, новый курс будет полезен не только тем, кто планирует связать свою жизнь с театром, но и тем, кому интересно работать с видео, фотографией. Занятия будут проходить как в офлайне, так и онлайн. Делиться секретами профессии со слушателями будут Алёна Галкина и её выпускники, работающие актёрами, режиссёрами, фотографами, операторами в разных городах мира.

«Сейчас очень много творческих ребят, которым неинтересно быть просто исполнителями. В нашей режиссёрской лаборатории мы будем задавать ребятам вектор развития, направлять их на анализ себя. Также очень хочется создать среду творческого общения, чтобы собралась команда единомышленников. Мне кажется, многим не хватает места, где можно обсудить, проанализировать фильмы и спектакли ведущих режиссёров. А это очень важно, ведь режиссёр — это индивидуальная профессия, когда ты много работаешь самостоятельно», — говорит Алёна Галкина.

Занятия будут проходить три раза в неделю в ГДДЮТ: в понедельник и пятницу с 17:00 до 20:00, в воскресенье во второй половине дня. Записаться на курс можно через личные сообщения в паблике театра-студии «Зеркало» во «ВКонтакте».

Также открыт набор школьников в основные актёрские группы. Студийцы изучают актёрское мастерство и азы режиссуры, занимаются сценречью, вокалом, танцем, сцендвижением. Каждый год юные актёры выпускают новый спектакль и ездят на различные фестивали. Только в прошлом учебном году студийцы приняли участие в восьми международных, всероссийских и областных конкурсах, где стали лауреатами и взяли два Гран-при.