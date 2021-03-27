ТАСС: Во всех государственных вузах России планируют создать военные учебные центры

Силовые ведомства обсуждают возможность создать военные учебные центры во всех государственных вузах России, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС.

«Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах. Сейчас ведётся проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами», — рассказал источник.

Он добавил, что рассматривается также открытие военных учебных центров в коммерческих вузах.

В июле 2018 года Госдума приняла законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Согласно закону, несколько видов военной подготовки в вузах — центры, кафедры, факультеты — заменили едиными военными учебными центрами. По состоянию на январь 2019 года структуры военной подготовки действовали в 87 российских вузах. Сейчас в России около 100 военных учебных центров.