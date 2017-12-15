ТАСС: Улюкаева могут освободить по состоянию здоровья

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговорённый к восьми годам колонии строгого режима за взятку, может быть освобождён от отбывания наказания по состоянию здоровья, сообщил ТАСС источник в судебной системе.

«Улюкаев может быть освобождён от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства», — пояснил собеседник агентства.

РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву также допускает возможность того, что приговор Улюкаеву «будет отменён и заменён на более мягкий».

«С учётом его возраста и здоровья восемь лет колонии могут стать для него смертельными. Поэтому, я думаю, что защита до последнего будет пытаться обжаловать данный приговор во всех инстанциях», — сказала она.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем 130 миллионов рублей. Экс-министр свою вину не признал, защита намерена обжаловать приговор.