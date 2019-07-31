ТАСС: Обыски у участников акции 27 июля проводят Служба по защите конституционного строя ФСБ и Центр «Э»

Массовые обыски у участников несогласованной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проводят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД и Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД по Москве, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Обыски проходят по делу о массовых беспорядках, которое завёл накануне Следственный комитет. У участников акции изымают носители информации — флешки, планшеты и другие устройства, кроме того, проверяют публикации в соцсетях, мессенджерах, «устанавливаются связи участников акции».

Ранее стало известно об обысках у лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина и Сергея Фомина, которые участвовали в акции 27 июля.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. На акции были задержаны более 1300 человек.