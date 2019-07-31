К двум участникам акции 27 июля пришли с обысками по делу о массовых беспорядках

В Москве в квартире главы движения «Левый блок» Василия Кузьмина прошёл обыск по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ), со ссылкой на правозащитника Эдуарда Рудыка пишет «ОВД-Инфо».

По его словам, с ним связалась мать Кузьмина и сообщила, что в квартиру к активисту пришли несколько сотрудников полиции, руководит обыском следователь по фамилии Кадыров. В ходе обыска у активиста изъяли компьютер, Кузьмина повезли в Следственный комитет.

Об обысках сообщил ещё один участник акции 27 июля Сергей Фомин — полицейские приходили в квартиру к его родителям, которым сказали, что следственные действия связаны с делом о массовых беспорядках. Позже с обыском пришли в квартиру самого Фомина, его проводят не менее десяти человек.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Кроме того, СК расследует три уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).