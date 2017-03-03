«Ъ»: Тарифы на авиаперевозки будут повышены из-за новых требований к контролю

Замглавы Минтранса Евгений Дитрих направил в правительство сообщение о негативных последствиях новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), передаёт «Коммерсантъ». С июля 2017 года авиакомпании обязаны перейти на ККТ, которая в электронном виде передаёт в налоговые органы информацию о расчётах через оператора фискальных данных, напоминает издание. Компании будут вынуждены формировать кассовый чек в электронной форме, в том числе при расчётах через интернет.

По данным Дитриха, изменения коснутся 88 российских авиакомпаний, а затраты перевозчиков могут достичь 10 млрд рублей. Также возникнут дополнительные расходы на передачу данных в налоговые органы, что приведёт к подорожанию тарифов и нужде в дополнительных средствах из федерального бюджета.

В пресс-службе авиакомпании S7 изданию рассказали, что выполнение новых требований «на практике повлечёт за собой полный пересмотр действующей системы оформления воздушных перевозок, в том числе при интернет-продажах авиаперевозок, а также системы учёта, отчётности, налогообложения».

Сообщается, что на согласование в Минтранс не поступали как сам законопроект, так и оценка его финансово-экономических последствий.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»