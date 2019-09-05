Танкостроителей Нижнего Тагила поздравили с профессиональным праздником  

Работники и ветераны «Уралвагонзавода» получили награды. Церемония награждения была приурочена к профессиональному празднику — Дню танкиста, который в этом году отмечается 8 сентября.

Нагрудные знаки и грамоты получили водители-испытатели, наладчики, машинисты крана, слесари, контролёры, инженеры, руководители подразделений, экономисты, слесари-инструментальщики. Всего 146 профессионалов и ветеранов завода, связанных с танкостроением, сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы ценим работников и ветеранов нашего предприятия, и очень приятно, что их труд отмечен на государственном уровне. Это важно не только для людей, но и для “Уралвагонзавода”. Все мы прекрасно понимаем, что без человека, его опыта и профессионализма невозможно выполнить ни одну производственную задачу. И вклад завода в развитие мирового и российского танкостроения — это работа его сотрудников, наше общее дело», — отметил директор по персоналу УВЗ Константин Захаров.

38 танкостроителей предприятия стали кавалерами медали «За отличие в службе в Сухопутных войсках». Ещё четверо отмечены нагрудным знаком отличия главнокомандующего автобронетанкового управления Министерства обороны РФ «За образцовую эксплуатацию бронетанкового вооружения и техники». Этого знака тагильчане удостоены за подготовку машин для военного парада на Красной площади 9 мая 2019 года.

Водителю-испытателю боевых и специальных машин Александру Гизатулину вручили знак военнослужащих Сухопутных войск «За отличие». Он 22 года трудится в сборочном цехе, виртуозно управляет всеми боевыми машинами, включая «Армату», отмечают на предприятии. Главнокомандующий Сухопутными войсками отметил «разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных и трудовых обязанностей» Александра.

61 заводчанин получил почётные грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности и науки Свердловской области. Среди них сталевар мартеновской печи 7-го разряда мартеновского цеха Сергей Конин, резьбонарезчик на специальных станках высшего 3-го квалификационного разряда автоматно-револьверного цеха Светлана Шамова.

Пять сотрудников УВЗ получили корпоративный орден «За доблестный труд», трое — корпоративный знак «За отличие в труде». Восемь работников предприятия поощрены почётной грамотой губернатора Свердловской области и почётными грамотами мэра Нижнего Тагила.

Чествовали на предприятии в канун Дня танкиста и ветеранов. 25 человек были отмечены за большой вклад в развитие оборонной промышленности СССР юбилейной медалью к «100-летию со дня рождения П. В. Финогенова».

Напомним, что в этом году танкостроители Нижнего Тагила остались без праздничных мероприятий в честь своего профессионального праздника. Большой праздник День танкиста на Вагонке проводили два года подряд — в 2017 и 2018 годах. Праздник должен был заменить выставку вооружений Russia Arms Expo, которую перенесли из Нижнего Тагила в Московскую область в марте 2017 года.