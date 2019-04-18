Талисманами олимпийской команды России стали кот-ушанка и медведь-неваляшка (ВИДЕО)

Новыми талисманами российской олимпийской команды стали кот в виде шапки-ушанки и медведь-неваляшка, их презентация прошла на телеканале «Матч ТВ». Создателями маскотов стали дизайнеры студии Артемия Лебедева.

Арт-директор студии Егор Жгун в интервью Sports.ru рассказал, что кот-ушанка — это собирательный образ. В нём есть черты домашней кошки, сочинского Леопарда и котёнка Юни — талисмана Универсиады-2013 в Казани. Олимпийский кот-ушанка передвигается на двух лапах.

«Медведь ассоциируется с Россией. Он не только медведь, но и матрёшка, и неваляшка. Симбиоз образов, который понятен и нам, и ребятам за границей. Как любая неваляшка, он никогда не стоит на коленях — у него их просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встаёт обратно», — заявил Жгун.

Имена для талисманов в течение двух недель будут выбирать болельщики. Предложить свои варианты можно в социальных сетях.