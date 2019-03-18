«Таксисты отказываются возить ребёнка-инвалида». Социальное такси фонда «Живи, малыш» совершило первые поездки по Екатеринбургу

Сегодня в Екатеринбурге на рейс вышло социальное такси тагильского фонда «Живи, малыш». Первыми пассажирами доброго автомобиля стали семилетние Максим и Рита из Верхней Пышмы.

Автомобиль ГАЗ-2705 специально оснащён для людей с ограниченными возможностями. Машину удалось купить благодаря помощи благотворителей: один миллион рублей подарили юмористы шоу «Уральские пельмени», 200 тысяч собрали ученики московского лицея № 37, часть денег была собрана на краудфандинговой платформе «Планета».

Первый автомобиль службы бесплатного социального такси, приобретённый на средства компании ЕВРАЗ, напомним, появился в Нижнем Тагиле 1 февраля 2016 года. За три года помощью спецавтомобиля воспользовались 649 особенных детей, машина осуществила 996 поездок.

В Екатеринбурге, как и в Нижнем Тагиле, воспользоваться услугами социального такси фонда «Живи, малыш» могут родители детей с тяжёлыми заболеваниями, инвалидностью по зрению и ДЦП. Машина вмещает четырёх маленьких пассажиров и четырёх родителей.

«Сыну 7 лет, у него ДЦП, самостоятельно он плохо ходит — мы передвигаемся на коляске. Постоянно ездим к врачам, на реабилитацию, в аэропорт. Услуги обычного такси обходятся очень дорого. Ещё мы столкнулись с такой проблемой, что многие водители, узнав, что придётся везти ребёнка-инвалида, отказываются от заказа или просто уезжают. После чего нам приходится по 30–40 минут ждать новую машину с водителем», — рассказывает мама семилетнего Максима Надежда.

Услуга предоставляется бесплатно и без ограничений, которые действуют для клиентов подобной службы Министерства соцполитики региона. Государственным социальным такси человек с инвалидностью может воспользоваться не больше 30 раз в год, да и заказать такое такси можно только до общественно значимых учреждений: больницы, банка, МФЦ, Пенсионного фонда.

«Для нормального существования такси в Екатеринбурге мы не обойдёмся без поддержки добрых людей. Нам может понадобиться помощь в предоставлении расходных материалов при ремонте, в оплате мойки машины. И конечно, главные расходы идут на бензин. На сайте нашего фонда любой желающий может оформить автоплатёж на оплату бензина. Это будет прямая помощь социальному такси», — рассказала Анна Черноскутова, координатор благотворительных программ фонда «Живи, малыш» в Екатеринбурге.

Как отмечают в фонде «Живи, малыш», одной машины социального такси для мегаполиса недостаточно. Сегодня в Екатеринбурге живёт более 3 000 детей-инвалидов, но даже одна «Газель» поможет решить проблему транспортной доступности для трети нуждающихся.