Таксисты из Екатеринбурга не вышли на всероссийскую забастовку

Таксисты Екатеринбурга проигнорировали призыв провести всероссийскую трёхдневную забастовку против агрегаторов такси. Как пишет Ura.ru со ссылкой на социальные сети, никто из них так и не решился бойкотировать работу сервисов.

«Тех, кто поддерживает бойкот, — капля в море. Дело не в том, что не хотят поддерживать, а в том, что нет такой возможности», — написал подписчик Алексей в одном из пабликов во «ВКонтакте», посвящённых екатеринбургским таксистам.

Сотрудник одной из служб такси считает, что забастовка провалилась, поскольку организаторы к ней плохо подготовились.

«По уму должны быть защищены те, кто не выходит на смену, должна быть собрана касса для компенсаций. Но этого нет, просто призыв к забастовке. Причины недовольства понятные: поднимаешь за смену в среднем пять тысяч рублей, отдаёшь половину», — рассказал мужчина.

Напомним, с 16 часов 3 декабря и до вечера 6 декабря в России была анонсирована трёхдневная забастовка таксистов против агрегаторов «Яндекс», UBER, «Ситимобил» и других. Как сообщили в «Союзном объединении водителей такси», перевозчиков не устраивают условия труда и размер заработной платы.