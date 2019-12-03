Таксисты Екатеринбурга присоединились к всероссийской забастовке таксистов

С 16 часов 3 декабря в России начинается трёхдневная забастовка таксистов против агрегаторов такси «Яндекс», UBER, «Ситимобил» — водители требуют улучшения условий труда и повышения оплаты, со ссылкой на «Союзное объединение водителей такси» пишет Ura.ru.

«С 3 по 6 декабря с 16 до 20 часов встаём в любом месте, открываем все приложения и переходим в статус "занят"… Представьте себе ситуацию: 1000–3000 машин никого никуда не везут. Не в одном агрегаторе или диспетчерской, а сразу во всех. Это будет такая шумиха, после которой наш представитель зайдёт в любой агрегатор и этот агрегатор примет любые наши условия», — объяснили организаторы акции.

Они уточнили, что выбрали для бойкота вечернее время, поскольку большинство горожан собираются ехать домой. Организуя транспортную проблему, таксисты хотят принудить агрегаторов выполнить их требования: отменить фиксированный тариф и ввести тариф по счётчику, снизить комиссию агрегаторов, запретить иностранцам работать в такси.

В Екатеринбурге перед бойкотом водители такси провели митинг в парке «Екатерингоф», по итогам акции обещали направить петицию в администрацию губернатора и Заксобрание региона.