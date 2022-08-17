Тагильскую компанию «Уралстроймонтаж» уберут из списка недобросовестных поставщиков

17-й арбитражный апелляционный суд (г. Пермь) отменил решение Арбитражного суда Свердловской области о внесении нижнетагильской компании «Уралстроймонтаж» (УСМ) в список недобросовестных подрядчиков.

Напомним, в конце ноября 2021 года МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (СЗГХ) обратилось в УФАС с заявление внести УСМ в список недобросовестных подрядчиков за неисполнение обязательств по строительству дорог в микрорайоне Муринские пруды.

Как пояснил АН «Между строк» представитель «Уралстроймонтажа», в судах были предоставлены документы, свидетельствующие, что все изменения в проект вносились и согласовывались самим МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». И именно руководство СЗГХ требовало от УСМ исполнения уже изменённого ими проекта. При этом часть работ по измененному проекту были приняты и оплачены СЗГХ.

Соглашение о строительстве дорог и прилегающих коммуникаций на сумму 551 млн рублей было заключено в 2017 году. В июле 2020 года мэрия направила исполнителю претензию, в которой сообщила, что подрядчик внёс изменения в проектную документацию, из-за чего результат работ не соответствует проекту, прошедшему госэкспертизу. Кроме того, проведённая по окончании срока контракта проверка показала, что на данном участке очистные сооружения закончены на 60%, тротуары — на 40%, благоустройство — на 20%. Администрация города потребовала от компании до августа 2020 года устранить все замечания.

Комиссия Свердловского УФАС установила, что ООО «Уралстроймонтаж» не исполнило взятые на себя по контракту обязательства. При этом те работы, которые были осуществлены, имеют существенные недостатки, связанные с их несоответствием условиям заключённого между сторонами контракта. Комиссия удовлетворила заявление заказчика и включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Не согласившись с таким решением, «Уралстроймонтаж» обратился в Арбитражный суд Свердловской области, но там позиция антимонопольщиков устояла. Тогда УСМ подал апелляцию, и суд высшестоящей инстанции встал на сторону строителей. Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев.