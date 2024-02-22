Тагильский weekend топ-8: последний концерт легендарной «Гражданской обороны», спуск с горы на лыжах с фонариками, Stand Up из Екатеринбурга и шоу-импровизация

О том, чем заняться с 22 по 25 февраля

Февраль — последний месяц зимы, и поэтому надо успеть захватить зимние развлечения в предстоящие выходные. Например, спуститься с горы на сноуборде с фонариками или посмотреть на прыжки на лыжах с трамплина. Плюс к этому богатая культурная программа, включая фильм о легендарной панк-группе и Stand Up из Екатеринбурга. Подробнее о событиях нынешнего длинного уикенда читайте в традиционной подборке от «Афиши МС».

Фильм «Сияние обрушится вниз». Последний концерт легендарной панк-группы «Гражданская оборона» (18+)

22 февраля в 18:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Фильм рассказывает о концерте «Гражданской обороны», состоявшемся 9 февраля 2008 года в екатеринбургском клубе Tele-Club. Концерт был снят практически случайно, а в конце 2017-го съёмки перемонтировали в документальный фильм с профессиональным звуком силами независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы лидера группы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя словно на настоящем концерте группы, которая уже стала легендой российского рока.

FRESH STAND UP (18+)

22 февраля в 19:00

в отеле Demidov Plaza (Горошникова, 11)

Ребята из Екатеринбурга привезут море положительных эмоций и отличного юмора в Нижний Тагил. В этот вечер будут выступать Артём Борисов, Саша Мокин, Ильшат Мингазов, Саша Мурыгин, а продолжит программу dj Никита Русинов.

Международные соревнования на Кубок медной горы (0+)

С 23 по 25 февраля

в спортивном комплексе «Аист»

В Нижнем Тагиле состоится долгожданное событие этой зимы — международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Кубок медной горы». На турнире выступят сильнейшие атлеты из регионов России, а также из Республики Беларусь и Казахстана.

Концерт кавер-группы «Контрабанда» (18+)

23 и 24 февраля в 22:00

в гастропабе «Ленинград»

Отмечаем День защитника Отечества вместе с кавер-группой «Контрабанда». Организаторы обещают, что будет харизматично, мультиинструментально и мегадрайвово.

«Лавина нью» — массовый спуск с горы на лыжах и сноубордах с фонариками (6+)

24 февраля в 20:00

на горе Белой

Незабываемое и впечатляющее событие — массовый спуск горнолыжников и сноубордистов по трассе с фонариками. Любой желающий может стать участником мероприятия, для этого нужно заранее пройти регистрацию. Правила допуска: наличие фонарика или светящихся элементов, уверенное катание, возраст от 14 лет. Во время схода «Лавины» на трассе будет проходить лазерная анимация склона. В завершение состоится салют.

Концерт бардовской песни (16+)

24 февраля в 17:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Концертную программу к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы представит трио «Без сомнения». «Часовые любви» — обновлённая программа, подготовленная Марией Каренгиной, Ириной Антоновой и Галиной Долговой, участницами Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья».

Праздничный концерт «Песни дедов и отцов» (6+)

25 февраля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В поздравительной программе «Песни дедов и отцов» прозвучат песни разных лет, объединённые темой любви к Родине, подчёркивающие преемственность российских воинских традиций и значение Дня защитника Отечества для современного общества.

Импровизационное шоу тагильских комиков «Может поможет» (18+)

25 февраля в 19:00

в комфорт-холле Loft

Все любители юмора смогут от души посмеяться на выступлении команды «Три гиены» в юмористическом импровизационном шоу «Может поможет».