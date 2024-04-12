Тагильский weekend топ-7: весенняя прогулка по городу, техасский блюз, секреты заводских денди, кинотерапия от великого режиссёра Ингмара Бергмана и ностальгические хиты на виниле

О том, чем заняться с 12 по 14 апреля

Близятся выходные, и мы, как всегда, рады предложить вам подборку интересных событий, которые состоятся в этот уик-энд в Нижнем Тагиле и помогут интересно провести время и насладиться отдыхом.

Пешая прогулка «Незнакомая Выя» (6+)

12 апреля в 17:30

Клуб туристов «Азимут»

Турклуб «Азимут» приглашает всех желающих на краеведческую прогулку по микрорайону Выя. Место встречи на улице Оплетина, 10, у кинотеатра «Мир». Предварительная запись.

Техасский блюз от группы Blues Line (18+)

12 апреля в 20:00

в баре «Гора»

В этот пятничный вечер бар приглашает послушать настоящий техасский блюз-рок в исполнении группы Blues Line во главе с её бессменным лидером Александром Макаровым.

Лекция «Красен молодец кафтаном» (12+)

13 апреля в 13:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Хотите узнать, как выглядели самые завидные женихи в Нижнем Тагиле во второй половине XIX века? Вячеслав Печняк, этнолог из Екатеринбурга, раскроет все секреты заводских денди на субботней лекции. Он расскажет о том, как местные франты узнавали о новых модных тенденциях и старались им следовать.

Кинотерапия: просмотр фильма Ингмара Бергмана «Осенняя соната» (16+)

13 апреля в 15:00

в креативном кластере Samoro.doc

Креативный кластер приглашает принять участие в просмотре фильма «Осенняя соната», снятого в 1978 году шведским режиссёром Ингмаром Бергманом. Кинокартина рассказывает о жизни жены деревенского пастора. Эва успешно играет свои социальные роли, неплохо владеет фортепьяно и даже успевает написать две книги, но вдруг решает пригласить в гости свою мать Шарлотту, которую не видела семь лет. Мать — талантливая и всемирно известная пианистка, а потому особа крайне эгоистичная и требовательная. Сюжет про отношения родителей и детей известен всем, но мало кто знает природу конфликта. В конце зрители смогут обсудить фильм.

Поход выходного дня на гору Липовую (12+)

14 апреля в 10:00

Клуб туристов «Азимут»

Оденьтесь потеплее, возьмите рюкзак, термос и отправляйтесь в путь на гору Липовую. Место встречи — трамвайная остановка напротив кинотеатра «Родина». Предварительная запись.

Концерт клуба авторской песни «Зелёная лампа» (0+)

14 апреля в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Накануне 100-летия Булата Окуджавы клуб авторской песни «Зелёная лампа» приглашает на концерт, посвящённый творчеству поэта. В программе прозвучат всем известные и любимые песни.

Ностальгические хиты советских ВИА из коллекции винила тагильского музыканта Олега Вахрушева (18+)

14 марта в 19:00

в баре «Гора»

В воскресенье тагильский музыкант Олег Вахрушев будет крутить свою коллекцию старых пластинок. Вечеринка посвящена вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) как уникальному явлению в истории музыки — от зарождения до перерождения. Вы сможете послушать лучшие хиты в исполнении советских ВИА, окунуться в эпоху СССР и вспомнить то время, когда всё вокруг казалось проще.