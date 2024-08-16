Тагильский weekend топ-7: пешеходные экскурсии, блюз-рок, встреча со стилистом, большой футбол, беседа с художником, фотовыставка и STAND UP 

О том, чем заняться с 16 по 18 августа

Предстоящие выходные обещают быть насыщенными и интересными. Мы собрали для вас традиционную подборку мероприятий, которые нельзя пропустить. Выбирайте то, что вам больше нравится, и проводите время с пользой и удовольствием!

Ярмарка пешеходных экскурсий по Нижнему Тагилу (6+)

16 августа с 16:00 до 17:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Музей-заповедник приглашает всех желающих посетить новый пеший маршрут «От Тагильской до Александровской». При покупке двух билетов на пешеходную экскурсию 16 или 17 августа третий вы получаете в подарок! Предварительная запись.

Музыкальный концерт Alexander Makarov & Blues Line (18+)

16 августа в 20:00

в баре «Гора»

Бар приглашает на концерт музыкальной группы Alexander Makarov & Blues Line! Насладитесь ярким блюз-роком и неповторимым живым исполнением любимых композиций.

Blues Line — одна из старейших уральских блюз-рок-групп. Команда исполняет уникальную смесь чикагского и техасского блюза, умноженную на энергетику рока.

Творческая встреча со стилистом Машей Новак (12+)

17 августа в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Хотите узнать, как меняются ДНК крупных брендов и что общего у моды и искусства? Приходите на творческую встречу со стилистом Машей Новак!

Маша Новак — практикующий стилист и крутой профессионал в сфере fashion-стайлинга. Она училась в топовых школах моды: Instituto Marangoni в Милане, Международной школе Fashion-expert в Тольятти, European Image Academy в Москве и Noi study в Санкт-Петербурге. На мероприятии вы узнаете, как мода и искусство влияют друг на друга, и рассмотрите примеры известных всему миру домов моды: Balenciaga, Schiaparelli и Mugler. Предварительная запись.



Встреча с художником Натальей Кузнецовой на выставке «Тагильское искусство: истории, контексты, рефлексии» (12+)

17 августа в 15.30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает всех желающих на творческую встречу с тагильским художником Натальей Кузнецовой в рамках выставки «Тагильское искусство: истории, контексты, рефлексии».

Наталья Кузнецова — график, член Союза художников России, кандидат педагогических наук, декан факультета художественного образования НТГСПИ (ф) РГППУ. На встрече вы сможете лично пообщаться с художником, задать вопросы о творчестве и принять участие в мастер-классе. Предварительная запись.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против «Оренбурга-2» (6+)

17 августа в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавод»

В эту субботу на стадионе «Уралвагонзавод» наша команда ФК «Уралец-ТС» встретится с «Оренбургом-2». Приходите болеть за любимый клуб! Ребятам нужна ваша поддержка. Вход свободный.

Фотовыставка «Моменты равновесия и созерцания» (12+)

18 августа в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Креативный кластер приглашает любителей искусства на открытие выставки «Моменты равновесия и созерцания» фотографа Полины Фиолет, которое состоится в это воскресенье.

Полина Фиолет — талантливый фотограф, работы которой отражают её внутренний мир и переживания. Выставка — это уникальная возможность познакомиться с творчеством фотохудожницы и увидеть мир её глазами.

STAND UP (18+)

18 августа в 19:00

в комфорт-холле LOFT

Уральские комики приглашают всех тагильчан провести воскресный вечер со STAND UP. В комфорт-холле выступят только опытные ребята, будет много смеха и отличного настроения. Не упустите возможность провести вечер в компании остроумных шуток и позитивных людей.