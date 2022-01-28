Тагильский weekend топ-13: идём на книжный своп, смотрим современное искусство и отправляемся в театральный вояж 

О том, чем заняться с 28 по 30 января

Чувствуете приближение весны? Дни уже становятся длиннее, солнце — выше… Последние выходные января предлагаем наполнить запоминающимися моментами, встречами с друзьями и прогулками по родному городу.

Музыкальные выходные

1. Концерт группы «Океания» (18+).

Где и когда? 29 января в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Лёгкий рок в исполнении группы порадует гостей бара. По словам музыкантов, их песни напомнят композиции группы «Смысловые галлюцинации» или «Курара».

Зачем идти? Чтобы классно провести вечер субботы.

2. Концерт группы F.A.R FROM из Екатеринбурга (18+).

Где и когда? 28 января в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Уже полюбившаяся тагильчанам группа порадует трибьютами на LINKIN PARK, Avicii, The Weekend и Rasmus.

Зачем идти? Чтобы танцевать до упаду.

3. Концерт «Большая сцена для юных музыкантов» (6+).

Где и когда? 29 января в 16:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Большой концерт классической музыки, где с симфоническим оркестром как солисты выступают учащиеся музыкальных школ и студенты колледжей искусств из Нижнего Тагила, Верхней Салды, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В программе — произведения Вивальди, Гайдна, Дворжака, Мендельсона, Паганини, Римского-Корсакова и Чайковского.

Зачем идти? Чтобы поддержать юные таланты.

Полезный досуг

4. Книжный своп (0+).

Где и когда? 30 января в 18:00 в кофейне «Порт 32» (Космонавтов, 29а).

Зачем идти? На своп можно принести ненужные книги, те, которые вы готовы подарить или обменять. Своп — это не блошиный рынок, сюда не стоит приносить пыльные произведения, отмечают организаторы.

Зачем идти? Чтобы выпить кофе и поболтать о литературе.

5. Лекторий «Вектор ИКС» (12+).

Где и когда? 28 января в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В музее проведут очередную встречу клуба любителей искусства. На этот раз темой обсуждения станет Императорская академия художеств. На встрече гости узнают, какие художники были самыми знаменитыми воспитанниками академии, и увидят их работы.

Зачем идти? Чтобы побольше узнать о «высоком» искусстве в России.

Мастер-классы

6. Мастер-класс по живописи (12+).

Где и когда? 30 января в 15:00 в мастерской «фАРТук» (Красноармейская, 77, угловой подъезд).

О чём? Под руководством Дарьи Малетиной любой желающий сможет стать художником. Созданная картина подойдёт для любого интерьера. Записаться на мастер-класс можно по телефону 8 (963) 037-37-43.

Зачем идти? Чтобы почувствовать себя художником.

7. Мастер-класс «Киноаппарат» (6+).

Где и когда? 30 января в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? В эти выходные в музее вместе с детьми можно будет создать настоящий прототип киноаппарата. Материалы просят принести с собой: это плотный цветной картон, простой карандаш, белая бумага, китайские палочки, линеры, фломастеры или цветные карандаши, ластик, линейка, ножницы, резак и клей-карандаш. Записаться на занятие можно в группе музея.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.

Театральные выходные

8. Спектакль «Сорочинская ярмарка» (12+).

Где и когда? 28 января в 18:00 в Новом Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Спектакль поставлен по пьесе драматурга Екатерины Гузёмы, написанной по трём произведениям Николая Гоголя. Постановка расскажет весёлую и страшную историю любви парубка Левко и дивчины Ганны.

Зачем идти? Чтобы увидеть яркую постановку.

9. Спектакль «Путешествие варенья. Бэби-Чехов» (0+).

Где и когда? 30 января в 11:00 в Новом Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Экспериментальный спектакль для самых маленьких зрителей и их родителей. Главные герои — брат и сестра, которые приезжают в гости к доброй нянюшке и гуляют по вишнёвому саду. Маленьких зрителей ждёт множество открытий: как узнать тайну варенья и тайну смены времён года?

Зачем идти? Чтобы убедиться, что Антон Чехов понятен даже малышам.

Новые выставки

10. Открытие фотовыставки «Талисман» (16+).

Где и когда? 28 января в 18:00 в галерее «Полярный куб» (Строителей, 4).

О чём? Автор выставки — американская художница Кристина Найп. Вход на открытие по предварительной записи по телефону 8 (912) 26-09-329.

Зачем идти? Чтобы увидеть современное искусство.

Киноновинки

11. Духовно-просветительский клуб «Зеркало души» (12+).

Где и когда? 28 января в 18:00 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Новый духовно-просветительский клуб «Зеркало души» приглашает на встречу в кинотеатр, чтобы посмотреть и обсудить премьеру фильма «Мария. Спасти Москву» (12+) российского режиссёра Веры Сторожевой. Сюжет фильма построен на легенде об обороне Москвы в декабре 1941-го, когда в столицу была доставлена чудотворная икона.

Зачем идти? Чтобы обсудить новый фильм.

12. Комедия «Вальдо» (18+).

Где и когда? С 27 января в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Частный детектив расследует убийство супруги звезды и обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушёл в отставку и живёт в лесу.

Зачем идти? Чтобы посмотреть фильм с Мэлом Гибсоном, Люси Фрай и Чарли Ханнэмом в главных ролях.

13. Мультфильм «Мы монстры 2» (6+).

Где и когда? С 27 января в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Во второй части мультфильма Баба Яга и Горбун решили пожениться. Но во время церемонии пара внезапно исчезает, её похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями. Чтобы спасти влюблённых, семья Уишбон снова превратится в монстров: мама станет вампиром, папа — Франкенштейном, а дети обратятся в мумию и оборотня.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время с детьми.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! Не забывайте, что на всех массовых мероприятиях нужно иметь медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию.