Тагильский weekend топ-12: музейный фестиваль, театральные премьеры, трогательный Хоакин Феникс и Baker Makers в «Горе»  

О том, чем заняться с 25 по 27 февраля

Как же так получается: ждёшь-ждёшь выходные, а когда они наступают, не знаешь, чем бы таким интересным себя занять. Хорошо, что у вас есть «Афиша МС» и её еженедельная пятничная подборка. Из неё вы узнаете, что последние выходные зимы в Нижнем Тагиле будут по-весеннему тёплыми и насыщенными событиями, потому каждый без труда найдёт развлечение себе по душе.

В музее

1. Фестиваль «Говорит Тагил» (16+).

Где и когда? 27 февраля с 11:00 до 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Большой фестиваль к 300-летию Нижнего Тагила организует музей искусств. Музейщики предлагают рассмотреть город с другого ракурса, который покажет, что Нижний Тагил является богатым культурным центром. В музее просят сообщать об участии заранее, позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы открыть для себя новые грани родного города.

2. Встреча в клубе ткачей «Тку уют» (12+).

Где и когда? 26 февраля в 10:00 в мемориально-литературном музее А. П. Бондина (Красноармейская, 8).

О чём? Гостей встречи научат ручному ткачеству. Это увлекательный, но в то же время достаточно сложный и кропотливый процесс.

Зачем идти? Чтобы узнать секреты старинного мастерства.

На свежем воздухе

3. Семейный фестиваль «Родные просторы» (0+).

Где и когда? 26 февраля в 14:00 в этнопарке «Ермаково городище» (выезд из города в 13:30 от кулинарного училища на Садовой, 22).

О чём? Спортивно-игровой праздник с рыцарскими боями, древней историей увлекательных «Огненных ворот» и ловлей рыбы. О своём участии сообщите заранее по телефону 8 (982) 749-74-11, бронь билетов на автобус по номеру WhatsApp 8 (912) 245-07-96.

Зачем идти? Чтобы почувствовать себя рыцарем.

4. Сноутюбинг на Долгой (12+).

Где и когда? 26 и 27 февраля в 12:00 на горнолыжном курорте «Гора Долгая».

О чём? Зимняя забава стала модной альтернативой катанию на санках и очень нравится не только детям, но и взрослым. По сравнению с обычными санками, сноутюбинг менее травмоопасен, так как ватрушка (другое название тюбинга) мягкая и сделана из резины.

Зачем идти? Чтобы весело провести время всей семьёй на свежем воздухе.

Выставки

5. Открытие выставки «Летний Байкал». (16+).

Где и когда? 25 февраля в 18:00 в арт-кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Это медитативный фотопроект фотографа-любителя из Нижнего Тагила Сергея Григорьева. В августе 2021 года он совершил поездку на озеро Байкал, итогом которой стал тонкий и наполненный любовью к природе проект.

Зачем идти? Чтобы отправиться в красивое путешествие.

Театральные премьеры

6. Премьера «Семью восемь» (16+).

Где и когда? 25 февраля в 18:00, 26 февраля в 17:00 в Нижнетагильском драматическом театре (Ленина, 33).

О чём? История о непростых и противоречивых отношениях главной героини с бабушкой и окружающим миром. Героиня ныряет в собственную память, в детство, где главным человеком оказывается бабушка.

Зачем идти? Чтобы увидеть постановку молодого московского режиссёра Филиппа Гуревича.

7. Премьера «Муха-Цокотуха» (6+).

Где и когда? 26 и 27 февраля в 11:00 и 13:00 в Нижнетагильском театре кукол (Ленина, 14).

О чём? Зрители попадают на театральную площадку и наблюдают за тем, как происходит постановка сказки. Роли рассказчиков актёры играют живым планом. Очень интересны и художественные решения спектакля: гигантский самовар, который превращается то в ворота, то в экран для теневых кукол, эффектные пауки, красавица муха с позолоченным брюхом, смелый лётчик-комарик с волшебным фонариком.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с современной интерпретацией любимой сказки детства.

Музыка

8. День открытых дверей в DJ School (12+).

Где и когда? 26 февраля в 16:00 в креативном кластере Samoro.doc (Мира, 49/24).

О чём? Основатель школы диджеинга Сергей Доронин проведёт для всех желающих авторские мастер-классы. После них у каждого будет возможность сыграть свой первый DJ-микс.

Зачем идти? Чтобы почувствовать себя уверенно за любой DJ-аппаратурой.

9. Концерт группы «Объезд» (18+).

Где и когда? 25 февраля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Кавер-бэнд «Объезд» удивит всех качественными аранжировками на известные хиты.

Зачем идти? Чтобы послушать живую музыку.

10. Концерт группы Baker Makers (18+).

Где и когда? 26 февраля в 18:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Одна из самых любимых групп тагильчан. Ребята исполняют треки легендарных The Beatles, хиты рок-н-ролла, ритма и блюза и даже латино-американской музыки.

Зачем идти? Чтобы провести время в приятной музыкальной компании.

Кино

11. Фильм «Камон Камон» (16+).

Где и когда? 25 февраля в 18:00 в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? Главные герои ленты — радиожурналист и его девятилетний племянник, который оказывается мудрее взрослого. Вместе они отправляются в путешествие через всю страну. В конце прошлого года филь «Камон Камон» считался фаворитом оскаровской гонки, он получил массу тёплых отзывов критиков и зрителей.

Зачем идти? Чтобы увидеть Хоакина Феникса в нетипичной для него роли.

12. Фильм «Мистер Нокаут» (12+).

Где и когда? С 23 февраля в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D», «России».

О чём? История жизни и приключений легендарного советского боксёра Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Главная мысль байопика: даже самом в престижном поединке для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости, только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Зачем идти? Чтобы посмотреть российскую киноновинку.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! Не забывайте, что на массовых мероприятиях нужно иметь медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию.