Тагильский weekend топ-11: ярмарка экскурсий, открытие сплавов на Чусовой и День России

О том, чем заняться с 11 по 14 июня

Чтобы узнать что-то интересное, увидеть нечто красивое и испытать новые эмоции, совсем не обязательно покупать билет на самолёт. Достаточно познакомиться с нашей пятничной подборкой «Тагильский weekend» и выбрать из разнообразного списка развлечение по душе.

Идём в музей

1. Мастер-класс «Куколка в технике сухое валяние из шерсти» (6+).

Где и когда? 12 июня в 14:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На мастер-классах в Нижнетагильском музее изобразительных искусств гости не раз создавали забавных зверят, работали над анималистическими образами. В этот раз сотрудники музея приглашают родителей с детьми на мастер-класс «Куколка в технике сухое валяние из шерсти», в рамках которого они придумают эскиз и изготовят небольшую милую куколку.

Зачем идти? Чтобы создать куклу, которая поднимет настроение и станет добрым подарком или украшением дома.

2. Лекция «Ледовое побоище и образ Александра Невского в искусстве» (6+).

Где и когда? 12 июня в 15:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В 1995 году в календарь памятных дат России внесена дата 18 апреля, которая была приурочена к победе русских воинов под предводительством Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере. С тех пор сцены Ледового побоища украшают храмы и соборы, дворцы и государственные резиденции. Целая плеяда русских художников обращалась к этому событию в своём творчестве. Об этих произведениях и пойдёт речь в беседе кандидата исторических наук Елены Устиновой.

Зачем идти? Чтобы узнать о картинах, посвящённых Ледовому побоищу.

3. Мастер-класс «Салют над Московским кремлём» (6+).

Где и когда? 13 июня в 15:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В честь Дня России детям и их родителям предлагают создать из бумаги необычную поделку — яркий салют над Московским кремлём.

Зачем идти? Чтобы смастерить маленький сувенир, который порадует своей красочностью и украсит город в праздник.

Активный отдых

4. Ярмарка экскурсий (6+).

Где и когда? 12 июня в центре Нижнего Тагила.

О чём? Музей «Горнозаводской Урал» проведёт для желающих пешеходные экскурсии, в рамках которых горожане узнают историю центральных улиц. Экскурсии пройдут по набережной, Демидовскому заводу, улицам старой Выи и другим участкам Нижнего Тагила. Организаторы просят регистрироваться на экскурсии заранее по телефону: 8 (3435) 37-02-01 (доб. 330 или 331).

Зачем идти? Чтобы детально узнать историю родного города.

5. Концерт тагильской певицы Натальи Мишиной (18+).

Где и когда? 11 июня в 20:00 в баре «Гора».

О чём? В баре выступит вокалистка групп «Бэйкер Мэйкерс» и «Контрабанда» очаровательная Наташа Мишина. Она исполнит всем известные каверы в лаунж-обработке.

Зачем идти? Чтобы пятница запомнилась надолго.

6. Благотворительная акция «Чайные бега» (0+).

Где и когда? 12 июня в 10:00 у сердца в парке «Народный».

О чём? В нашем городе продолжается сезон «Чайных бегов». Следующая пробежка состоится в День России: сначала участники проведут разминку, а потом пробегут 1-2 круга в парке. В завершение спортсмены попьют чай. По традиции все бегуны вносят минимальное пожертвование в размере 100 рублей. Средства идут на помощь подопечным нижнетагильского фонда «Живи, малыш».

Зачем идти? Чтобы помочь больным детям.

7. Открытие сплавов на реке Чусовой (12+).

Где и когда? 12 июня в 12:00 в деревне Усть-Утка на демидовской пристани.

О чём? На Чусовой сезон сплавов откроют большим фестивалем. На открытии туристам покажут водное шоу на катамаранах, расскажут о новом проекте, благодаря которому пользователи на протяжении всего пути сплава смогут отслеживать памятники природы и исторические места без доступа в интернет. Также гости смогут поучаствовать в семейном квесте, посетить ярмарку мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Создавать отличное музыкальное настроение будет бард Наиль Хатыпов.

Зачем идти? Чтобы уже, наконец, выполнить обещание самому себе и сплавиться по Чусовой.

Новинки в кино

8. Ужасы «Заклятие 3: По воле дьявола» (18+).

Где и когда? С 10 июня в «Мягком кинотеатре», кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? Фильм расскажет леденящую кровь историю ужасающего убийства и неизвестного зла, которая в реальной жизни поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они не видели ни разу за свою практику: впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.

Зачем идти? Чтобы пощекотать себе нервы.

9. Боевик «Ограбление по-джентльменски» (18+).

Где и когда? С 10 июня в «Мягком кинотеатре», кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.

Зачем идти? Чтобы посмотреть историю необычного ограбления.

10. Драма «Красный признак» (16+).

Где и когда? С 10 июня в «Мягком кинотеатре», кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Красногвардеец».

О чём? В декабре 1941 года, выходя из окружения в районе посёлка Вязьма, небольшой отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым подразделением Вермахта. Каждый красноармеец готов пожертвовать своей жизнью ради защиты Родины. И был среди них получеловек-полупризрак, который внушал фашистам смертельный, животный страх. Его почти никто не видел, зато всегда были заметны горы трупов, которые он оставлял после себя. В Древней Греции его имя, вероятнее всего, было бы Арес, но в годы Великой Отечественной войны все знали его как Красного призрака. О нём слагались легенды по обе стороны баррикад.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новый отечественный фильм про страшную войну.

11. Документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+).

Где и когда? С 10 июня в «Мягком кинотеатре», кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Красногвардеец».

О чём? Однажды в одном озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придётся в одиночку совершить далёкое-предалёкое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова?

Зачем идти? Чтобы расслабится всей семьёй.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.