На Чусовой сезон сплавов откроют большим фестивалем

В День России, 12 июня, в 12:00 в деревне Усть-Утка на демидовской пристани состоится традиционный фестиваль «Открытие сплава на Чусовой» (12+). В прошлом году он не состоялся из-за ограничений по коронавирусу. В этом году наверстать упущенное планируют любители активного отдыха из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.

На открытии туристам покажут водное шоу на катамаранах, а после него желающие проплывут по Чусовой на SUP-бордах. На суше гостям расскажут о новом проекте, благодаря которому пользователи на протяжении всего пути сплава смогут отслеживать памятники природы и исторические места без доступа в интернет.

Также гости смогут поучаствовать в семейном квесте, посетить ярмарку мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Уральские умельцы покажут своё мастерство и проведут мастер-классы по разным художественным техникам. Создавать отличное музыкальное настроение будет бард Наиль Хатыпов.

В завершение праздника, в 14:00, колокольный звон известит об открытии летнего сезона на Чусовой.