Тагильский weekend топ-11: своп-вечеринка, велопарад и гастроли белорусского театра

О том, чем заняться с 4 по 6 июня

Наконец-то наступило лето! В июне категорически нельзя сидеть дома, так что советуем ловить каждый лучик солнца и тянуться к теплу. А уж с идеями, как насытить солнечным светом и полезными занятиями свой уик-энд, мы вам поможем!

Экопраздники

1. Своп-вечеринка (12+).

Где и когда? 5 июня с 13:00 до 15:00 в Комсомольском сквере (у фонтана).

О чём? Своп работает по принципу «отдай ненужное, возьми необходимое». Его участники обменяются одеждой, книгами, цветами, игрушками и другими вещами. Основная мысль свопа — отказ от перепотребления и сокращение покупок в масс-маркете. Помимо этого, тагильчане смогут послушать живую музыку и поиграть в настольные игры.

Зачем идти? Чтобы найти себе новую одежду и классно провести время.

2. Экологический праздник «Всемирный день защиты окружающей среды» (6+).

Где и когда? 5 июня с 13.00 до 15.00 в Музее природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1).

О чём? В ходе экологического праздника гости пройдут квест, посмотрят опыты, поучаствуют в мастер-классах, поиграют в экологическое лото, решат головоломки и многое другое.

Зачем идти? Чтобы узнать, из-за чего происходят экологические проблемы и как их решить.

Сидя в кресле

3. Гастроли Белорусского государственного Молодёжного театра (16+).

Где и когда? 4, 5 и 6 июня в Нижнетагильском драматическом театре.

О чём? В Нижний Тагил приехал Белорусский государственный Молодёжный театр. 4 июня он покажет в театре комедию «6 утра, американо», 5 июня — метафизическую комедию «Отель двух миров», 6 июня — чёрную комедию «Кто я?». В воскресенье актёры также представят тагильчанам комедию «Любовь втроём» и драму «Саша, вынеси мусор».

Зачем идти? Чтобы посмотреть на игру белорусских актёров.

4. Презентация второго выпуска видеоподкаста «Культпросвет» (18+).

Где и когда? В баре «Гора» 5 июня с 22:00 и до самого утра желающие посмотрят второй выпуск видеоподкаста «Культпросвет».

О чём? Диджей из Москвы уроженец Качканара Кирилл Костромин и тагильский оператор Михаил Иванов придумали видеопроект «Культпросвет». Первый выпуск они сняли в буддийском храме «Шедруб Линг» на горе Качканар. В видео диджей играет музыку, а операторы показывают красоты храма и его окрестностей. Второе видео «Культпросвета» авторы решили сделать в Нижнетагильском музее искусств. В субботу тагильчане смогут увидеть эту премьеру.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на известные картины под авангардный диденс, ньюдиско, хаус.

5. Концерт «Ноэма» (16+).

Где и когда? 5 июня в 17:00 в Городском Дворце молодёжи.

О чём? Вокальная студия Live Star представит публике концерт под названием «Ноэма». По словам организаторов, это будет не просто отчётник, а целый спектакль, в котором не будет пауз и перерывов. В концерте будут озвучены рассуждения о роли женщины и её внутреннем мире.

Зачем идти? Чтобы насладится красивым вокалом.

Интересное

6. Велопарад «ПораНаВел» (12+).

Где и когда? 5 июня в 12:30 в парке им. Бондина у сцены.

О чём? В Нижнем Тагиле пройдёт ежегодный велопарад, приуроченный ко Дню велосипеда. Поучаствовать в нём могут все желающие, но только если вам больше 14 лет. Участники проедут дистанцию в 3,5 километра по проспектам Ленина и Мира, улицам Горошникова и Красноармейской. Желающих поучаствовать в параде просят пройти предварительную регистрацию.

Зачем идти? Чтобы провести выходной с пользой для здоровья и ветерком в волосах.

7. Рок-концерт Коноркина и Норкина (18+).

Где и когда? 5 июня в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Участники тагильского альянса «Делай своё дело» Иван Коноркин и Евгений Норкин исполнят под гитару красивые каверы. Организаторы отмечают, что будет много рока.

Зачем идти? Чтобы порадовать себя живой музыкой и потанцевать.

8. Мастер-класс «Портрет любимого поэта и героев его сказок» (6+).

Где и когда? 6 июня в 15:00 в Музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 4).

О чём? 6 июня отмечается 222 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Гостям предлагают на мастер-классе создать портрет поэта в технике тиснения по алюминиевой фольге. Также желающие смогут сделать любимого героя из сказок Пушкина.

Зачем идти? Чтобы обзавестись необычным сувениром со смыслом.

Про кино

9. Комедия «Круэлла» (12+).

Где и когда? С 3 июня в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? История становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney — Круэллы де Виль. Действие происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока. Режиссёр фильма Крэйг Гиллеспи предлагает по-новому взглянуть на единственную в своём роде злодейку.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на игру обладательницы премии «Оскар» дерзкой Эммы Стоун.

10. VI Фестиваль российской анимации им. Бориса Дёжкина (0+).

Где и когда? С 2 по 5 июня в Красногвардейце проходит VI Фестиваль российской анимации им. Бориса Дёжкина. В эти числа ежедневно в 11:15 и 18:00 будут показаны российские мультфильмы.

О чём? В Свердловской области фестиваль Дёжкина примет 41 площадка в 26 муниципалитетах. В Нижнем Тагиле фестиваль пройдёт в кинотеатре «Красногвардеец». В программу шестого выпуска фестиваля вошли анимационные новинки и мультфильмы независимых аниматоров, а также яркие примеры мультипликации Бориса Дёжкина («Слон и муравей» (1948), «Муха-Цокотуха» (1960) и другие).

Зачем идти? Чтобы посмотреть любимые мультфильмы из детства.

11. Комедия «4 сапога и барсук» (6+).

Где и когда? С 3 июня в кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? Эта история о самой весёлой парочке друзей на свете! Они привыкли уютно жить под землёй, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь... пираты! И как хорошо, что они знают одного! Весёлый дуэт отправляется в незабываемое путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в мире горам и доходит даже до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть любимое жилище. Уморительное приключение необычных музыкантов для всей семьи!

Зачем идти? Чтобы отдохнуть всей семьёй.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.