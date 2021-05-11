В музее искусств Нижнего Тагила прошли съёмки второго выпуска проекта «Культпросвет», придуманного уральскими оператором и диджеем

Сегодня в «Русском зале» Нижнетагильского музея изобразительных искусств прошёл необычный диджей-сет. Московский диджей Кирилл Костромин, выступающий под псевдонимом I’m cult, в течение часа крутил пластинки для картин XVIII, XIX, XX веков. «Афиша МС» побывала на выступлении.

Год назад диджей из Москвы уроженец Качканара Кирилл Костромин и тагильский оператор Михаил Иванов придумали видеопроект «Культпросвет». В разгар карантина летом 2020 года, когда у ребят появилось много свободного времени, они отравились в буддийский храм «Шедруб Линг» на горе Качканар. Там друзья сняли первое видео, в котором диджей играет музыку, а операторы показывают красоты храма и его окрестностей. Ролик длится больше часа.

«Это была совместная идея. В какой-то момент мы обсуждали с Кириллом ребят, которые делают за рубежом проекты подобного плана. Мы не говорим, что мы новаторы, это давно уже придумано. Первое видео мы снимали в Качканаре, когда шли разговоры о том, что храм будут закрывать. Мы подумали, что это классный шанс увековечить храм в истории, тем более никто этого не делал раньше. Был очень долгий процесс подготовки, Кирилл согласовывал съёмки с настоятелем, мы 5 часов поднимали оборудование на гору. На четверых человек у нас было оборудования на 200 килограммов. С этого начался наш проект», — рассказал «Афише МС» оператор Михаил Иванов.

Второе видео «Культпросвета» авторы решили сделать в Нижнетагильском музее искусств. Они выбрали 14 классических полотен в «Русском зале» и подобрали к ним 14 треков российских музыкантов в направлениях авангардный диденс, ньюдиско, хаус. Играть без публики непросто, признается диджей I’m cult, нужно полностью погрузиться в музыку.



Кирилл Костромин играет в музее искусств



«Мы сегодня сняли видеовыступление, в котором попытались соединить, очень субъективно, музыку и картины, которые здесь висят. Это полноценный часовой диджей-сет. Такой видеоформат выступления, как мне кажется, может популяризировать какие-то локальные места. Я, например, живя в Тагиле, когда учился здесь, не знал, что в музее есть популярные российские живописцы, такие как Айвазовский, Шишкин, Репин», — говорит Кирилл.

4 июня в баре «Гора» пройдёт вечеринка — презентация проекта. На ней гости услышат музыку, которая звучит в роликах. На мероприятии Михаил и Кирилл надеются познакомиться с творческими ребятами, которым будет интересно подключиться к проекту. Молодые люди хотят снять ещё несколько роликов про важные культурные объекты Нижнего Тагила, а дальше выходить за пределы Свердловской области.



Михаил Иванов за работой

