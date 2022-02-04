Тагильский weekend топ-11: историческая прогулка по городу, романтический концерт в филармонии и песни в баре

О том, чем заняться с 4 по 6 февраля

Первый месяц 2022 года промчался быстро и незаметно. Чтобы февраль прошёл также молниеносно, нужно чаще выбираться из дома на интересные мероприятия. Куда сходить и что посмотреть в эти выходные, рассказываем в нашей традиционной подборке.

Активный отдых

1. Прогулка «Тагильский светлячок» (6+).

Где и когда? 5 февраля в 18:00 (Вогульская, 60).

О чём? Любители исторических прогулок смогут объединиться, зажечь фонарики и осветить ими свой путь. Зимнее путешествие в этом году будет посвящено 300-летию Нижнего Тагила. В ходе экскурсии участники вместе найдут точку отсчёта истории Тагила, познакомятся с прошлым и настоящим города-юбиляра. Завершится поход в парке «Народный», где участников будут ждать интерактивные и игровые площадки.

Зачем идти? Чтобы узнать историю Нижнего Тагила.

Танцы и песни

2. Концерт группы «Рыба пила» (18+).

Где и когда? 4 февраля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В Нижний Тагиле приедет интересная группа из Екатеринбурга. Коллектив является участником многочисленных фестивалей и рок-тусовок. Рок и блюз из их репертуара никого не оставят равнодушными.

Зачем идти? Чтобы классно провести вечер пятницы.

3. Концерт группы «Адидас» (18+).

Где и когда? 5 февраля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Когда на улице пасмурно, а на душе грустно, нужно обязательно сходить на концерт группы «Адидас». Эти ребята несут позитив и дарят весёлое настроение. Кроме того, несколько песен исполнит приглашённая вокалистка Ольга Серебренникова.

Зачем идти? Чтобы потанцевать.

4. Концерт «Любовь земная и небесная» (12+).

Где и когда? 4 февраля в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31)

О чём? Слушателей ждёт музыкальная классика, вдохновлённая чувством любви. Её исполнят лауреаты международных конкурсов, тагильская органистка Наталья Воронина и скрипач Свердловской филармонии Дмитрий Пейсель.

Зачем идти? Чтобы максимально непопсово провести время в преддверии Дня влюблённых.

Спектакли

5. Спектакль «Кукольная свадьба» (12+).

Где и когда? 5 февраля в 14:00 в музее наличников (посёлок Черноисточинск, Кирова, 2а).

О чём? Некоторые слышали, что в народном календаре есть такое особенное время под названием «Красная горка», его ещё называют зимний мясоед. На Красную горку играли свадьбы. Сотрудники Арт-Резиденции предлагают познакомиться со свадебными традициями Среднего Урала. Девочки из фольклорного коллектива «Счастье» покажут спектакль «Кукольная свадьба» и расскажут, что такое сватовство, просватанье, рукобитье, причет, задаток.

Зачем идти? Чтобы узнать, как раньше проходил традиционный русский свадебный обряд.

Своими руками

6. Мастер-класс «Мишка в технике сухое валяние из шерсти» (6+).

Где и когда? 5 февраля в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Техника валяние из шерсти – удивительное, расслабляющее и одновременно кропотливое занятие, позволяющее за достаточно короткое время создать уникальный сувенир. Сухое валяние идеально подходит для создания уютного и мягкого мишки. Организаторы просят записываться на мастер-класс заранее через группу во «ВКонтакте».

Зачем идти? Чтобы сделать подарок, символизирующий любовь, заботу и внимание.

7. Конкурс моментального рисунка «Рисуем любимый город» (6+).

Где и когда? 5 февраля в 14:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Музей предлагает учащимся младших классов нарисовать Нижний Тагил и его самые значимые места. Рисунок можно выполнить любыми материалами (кроме масляных красок). Возможно применение авторских техник. Материалы для создания рисунка участников просят принести с собой. Лучшие работы будут отобраны на итоговую выставку в музее изобразительных искусств.

Зачем идти? Чтобы нарисовать красивый рисунок.

8. Мастер-классы в художественной студии «Цветные сны» (6+).

Где и когда? 6 февраля в художественной студии «Цветные сны» (Уральский проспект, 83).

О чём? В 11:00 пройдёт мастер-класс по живописи гуашью «На воздушном шаре». В 13:00 состоится мастер-класс по керамике «Жирафик. Горшочек для суккулента». В 15:00 – мастер-класс по живописи маслом «Кот и лампа».

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.

Новинки в кино

9. Боевик «Падение Луны» (16+).

Где и когда? С 3 февраля в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D», «России».

О чём? Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей NASА Джо Фаулер обнаруживает, что у неё есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт Брайан Харпер и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман. Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты тёмной стороны Луны.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новую киноновинку о космосе.

10. Комедия «Непослушник» (12+).

Где и когда? С 3 февраля в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D», «России» и «Красногвардейце».

О чём? Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жёсткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать — маленьком провинциальном монастыре.

Зачем идти? Чтобы посмеяться от души.

11. Комедия «День слепого Валентина» (16+).

Где и когда? С 3 февраля в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D» и «России».

О чём? В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда.

Зачем идти? Чтобы сходить со второй половинкой на романтичное свидание.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! Не забывайте, что на всех массовых мероприятиях нужно иметь медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию.