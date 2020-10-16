Тагильский weekend топ-10: загадка Моны Лизы, встреча с Тагильской Мадонной и фолк-концерт

О том, чем заняться с 16 по 18 октября

Лучшее завершение недели — это хороший уик-энд. Но чтобы выходные точно прошли нескучно, нужно заранее продумать, чем себя занять. А для этого вам поможет наша традиционная подборка лучших культурных событий этой недели.

На мягком кресле

1. Фильм «Авангард: Арктические волки» (16+).

Где и когда? С 15 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Боевик с восхитительным Джеки Чаном в главной роли. Британские наёмники похищают китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников — помощь международной службы безопасности, имеющая у себя на вооружении самую современную технику.

Зачем идти? Чтобы увидеть киноновинку с легендарным актёром кунфу-боевиков.

2. Фильм «4 лица Моны Лизы» (12+).

Где и когда? С 15 октября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Лента о женщинах, которые стали прототипами знаменитой Джоконды — картины Леонардо да Винчи. Зрителям предлагается отправиться в путешествие по четырём городам Италии: Флоренции, Милану, Урбино и Базиликате. Именно там жили героини, а в одном из городов находится неизвестная могила самой Моны Лизы.

Зачем идти? Чтобы отправиться в Италию времён Ренессанса и разгадать тайны знаменитой Моны Лизы.

3. Фильм «Гипноз» (12+).

Где и когда? С 15 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта, чтобы вылечиться от лунатизма. Но в результате герой перестаёт различать, где реальность, а где иллюзия. А ещё мальчику предстоит столкнуться с опасными приключениями и разгадать странное исчезновение одной из пациенток психотерапевта.

Зачем идти? Чтобы вместе с героем разобраться, что является сном, а что явью.

4. Фильм «Морг» (18+).

Где и когда? С 15 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Главный герой устроился работать в морг, и в первую же ночь с ним начинают происходить необычные события. Он сталкивается с потусторонней сущностью, способной прятаться в тени и причинить настоящее зло.

Зачем идти? Чтобы провести самую страшную ночь недели.

Для всей семьи

5. Творческая программа «Встреча с Тагильской Мадонной». (6+).

Где и когда? 17 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Праздничная программа в честь года Рафаэля Санти — живописца эпохи Возрождения. Для зрителей подготовили лекции и квесты о знаменитой картине «Святое семейство», приписываемую кисти художника, концерт, а также мастер-классы по живописи.

Зачем идти? Чтобы увидеть главный шедевр Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

6. Спектакль «Синяя птица» (12+).

Где и когда? 17 октября в Нижнетагильском театре кукол.

О чём? Постановка питерского режиссёра Никиты Шмитько по одноимённому произведению Мориса Метерлинка. Для зрителей подготовили масштабные красочные декорации, сложные спецэффекты, анимацию и множество необычных кукол. Герои спектакля — брат и сестра Тильтиль и Митиль, они отправляются искать синюю птицу для больной внучки феи Берилюны. Их ждут невероятные, а порой и опасные приключения в волшебных мирах.

Зачем идти? Чтобы увидеть грандиозную экспериментальную постановку.

7. Лекция «Один из немногих» (6+).

Где и когда? 17 октября в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

О чём? Лекция о военном враче Владимире Дубинском. Встречу проведёт научный сотрудник музея-заповедника Мария Габтрахманова. Владимир Дубинский сыграл большую роль в развитии тагильской медицины в годы Великой Отечественной войны. На лекции спикер расскажет, как московский врач оказался в Нижнем Тагиле и через какие трудности он прошёл во время войны.

Зачем идти? Чтобы узнать, как развивалась тагильская медицина во время Великой войны.

Музыкальная минутка

8. Концерт «Весенний фолк» (12+).

Где и когда? 16 октября в Нижнетагильской филармонии.

О чём? Выступление солистов оркестра «Тагильские гармоники». Музыканты исполнят произведения разных народов мира, джаза и эстрады. Концерт пройдёт ко Дню Рождения оркестра.

Зачем идти? Чтобы услышать тагильский фолк.

9. Концерт Наташи Мишиной (18+).

Где и когда? 17 октября в баре «Гора».

О чём? Выступление тагильской певицы, солистки группы «Контрабанда», участницу международных конкурсов Наташи Мишиной. Исполнительница представит свою сольную программу. Музыка Наташи Мишиной — это хорошее звучание, эмоции до глубины души и качественный вокал.

Зачем идти? Чтобы провести этот осенний холодный вечер в компании тёплой уютной музыки.

10. Концерт группы «АД/СД» (18+).

Где и когда? 17 октября в клубе живой музыки «Труба».

О чём? Концерт тагильской кавер-группы «АД/СД». Репертуар группы включает в себя кавер-композиции на хиты русского рока. «Мы — сообщество вольнодумающих и вольноиграющих музыкантов, занимающихся разжиганием культурной и музыкальной жизни в Нижнем Тагиле», —говорят исполнители о себе.

Зачем идти? Чтобы вспомнить любимые песни отечественного рока.

Читайте Тагильский weekend «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.