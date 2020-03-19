«Тагильский вариант» распространил фейк о спортсменах с коронавирусом в «Демидов плазе»

Сегодня в группе во «ВКонтакте» газеты «Тагильский вариант» появился пост о том, что у постояльцев отеля «Демидов плаза» был обнаружен коронавирус. Журналисты издания, ссылаясь на свои источники, утверждают, что в гостинице остановилась группа спортсменов из Германии, у которых была зафиксирована смертельная болезнь.

«Если верить нашему источнику, четверо спортсменов из Германии приехали в Нижний Тагил уже после начала пандемии коронавируса. Поселились в “Демидов плазе”. Они успели побывать на горе Долгой, на горе Белой… Отметились в самой гостинице во время…, так сказать, неформального отдыха… Когда у наших гостей в ходе осмотра выявили признаки инфекции, господа спортсмены не стали ждать, когда их закроют на карантин в “мрачной России”, и убыли в аэропорт Кольцово и далее в Германию», — пишет издание.

При этом официальных комментариев от руководства отеля журналистам «Тагильского варианта» получить не удалось.

АН «Между строк» в пресс-службе администрации города пояснили, что сборные Германии и Италии сняли бронь ещё до соревнований по прыжкам с трамплина, поэтому в отеле их не было.

«Комментировать фейк мы не будем», — заявили в «Демидов плазе».

В пресс-службах Минздрава и Роспотребнадзора Свердловской области эту информацию также не подтвердили.

«Роспотребнадзор заявил, что это фейк!» — подчеркнул представитель Минздрава Константин Шестаков.

Напомним, накануне «Роскомнадзор» предупредил СМИ и граждан об ответственности за распространение ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией. Сегодня стало известно, что жительница города Свободного Амурской области предстанет перед судом по обвинению в распространении не соответствующих действительности сведений о коронавирусе.

Отметим, газету «Тагильский вариант» выпускает ООО «Вариант». Учредителем и главным редактором издания является скандально известный Сергей Мошин, атаман хутора «Нижнетагильский». В конце прошлого года Мошин попытался сдать в аренду муниципальное двухэтажное здание № 109 по улице Верхняя Черепанова, но после разоблачения АН «Между строк» снял объявление.