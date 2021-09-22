Тагильский пруд затянуло сине-зелёными водорослями

Жители Нижнего Тагила обеспокоены новым цветом городского пруда — водоём приобрёл зелёный оттенок. Председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов объясняет это цветением сине-зелёных водорослей. По его словам, они могли попасть в Тагильский пруд по течению из Ленёвского водохранилища или Черноисточинского пруда, где ранее была такая же проблема.

«Эти водоросли токсичны, они оказывают негативное влияние на организм человека. В 2017 году, когда мы ездили на Черноисточинский пруд фотографировать сине-зелёные водоросли, у нас у всех вечером болела голова и было головокружение», — рассказывает общественник.

Для решения проблемы, по его словам, нужно очищать береговую линию Тагильского пруда и заняться реабилитацией Верхнего прудка, который является возможным загрязнителем Черноисточинского пруда. Также нужно проводить зарыбление водоёма.

«В 2019 году наша организация “Экоправо” работала над этой проблемой и мы нашли решение. Я отправлял министру варианты реабилитации Черноисточинского пруда, прикладывал все документы, но до сих пор решение не принято. У нас уже давно есть отечественные технологии, которые позволяют справляться с сине-зелёными водорослями, но почему-то у нас чиновники не идут таким путём, а идут какими-то долгими и длинными путями решения проблемы», — считает Андрей Волегов.

На прошлой неделе МУП «Тагилдорстрой» выпустил в городской пруд более 20 тысяч экземпляров молоди сазана. Зарыбление водоёма проходит в рамках проведения компенсационных мероприятий в ходе строительства второй очереди набережной Нижнетагильского пруда, сообщает пресс-служба мэрии. Цель этих мероприятияй — восстановления водной экосистемы. Ранее, в начале сентября ЕВРАЗ выпустил в Тагильский пруд 3,3 тысячи мальков белого амура, толстолобика и сазана. По словам специалистов, травоядная рыба поможет очистить местный водоём от лишней растительности и разнообразить видовой состав рыбы.