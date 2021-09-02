В Тагильский пруд выпустили травоядную рыбу, которая очистит водоём от водорослей

Сегодня представители компании ЕВРАЗ выпустили в Тагильский пруд 3,3 тысячи мальков белого амура, толстолобика и сазана. По словам специалистов, травоядная рыба поможет очистить местный водоём от лишней растительности и разнообразить видовой состав рыбы. На экологическое мероприятие компания выделила более 500 тысяч рублей.

«Что сазан, что толстолобик — это прекрасный очиститель водоёма. Эти рыбы питаются донными отложениями и растительными останками, которые гниют, выделяют углекислый газ, обедняют водоём, лишая пруд кислорода. Выпущенная рыба поможет очистить пруд», — рассказала начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова.

Мальков выращивали специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод». Перед тем как отпустить рыбу, в городских водоёмах, в том числе в реках Малая Кушва и Вязовка, была проведена экологическая экспертиза: специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Сегодня три тонны позвоночных отправили в Тагильский пруд.

ЕВРАЗ НТМК не первый раз проводит зарыбление водоёмов. Впервые мероприятие было проведено в 2018 году. Тогда сотрудники управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили 700 мальков белого амура в Тагильский пруд и ещё 4100 рыб — в Ленёвское водохранилище.

«В 2019 году мы общались с ребятами, которые катают людей на катере. И они говорят, что вода стала гораздо чище, и я им верю, потому что они всё время находятся на пруду. Процесс сдвигается в положительную сторону, это официально зафиксировано», — поделилась Светлана Неугодникова.

В прошлые годы компания запускала рыбу небольшой навески, примерно в 20 граммов. У этой рыбы приживаемость составляет 50–70%. Сейчас же специалисты решили выпустить взрослую особь, приживаемость которой выше 90%.