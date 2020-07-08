Черноисточинский пруд снова затянуло выделяющими токсины сине-зелёными водорослями

Черноисточинский пруд, который служит источником питьевого водоснабжения для жителей Нижнего Тагила и пригорода, снова начал цвести. Фотографии покрытого сине-зелёными водорослями водоёма, которые выделяют токсины, опубликовал на своих страницах в соцсетях экологический активист Рамиль Хакимов. Другой общественник Андрей Волегов-Князев писал в соцсетях в начале июля, что одним из источников загрязнения Черноисточинского пруда является Верхний прудок. По его словам, на дне прудка годами оседают свинцовые пули из-за находящегося рядом стрельбища. Из него через Ушковскую канаву вода попадает в питьевой водоём.

Ранее депутат Госдумы от Нижнетагильского округа писал в соцсетях, что Черноисточинский пруд и подпитывающие его реки мелеют.

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня совместно с тагильской мэрией и «Водоканалом-НТ» в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. Сейчас ведётся разработка проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Этим занимается компания из Санкт-Петербурга ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология».