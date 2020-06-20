«Появился запах гнили». Снабжающий тагильчан питьевой водой Черноисточинский пруд мелеет

Черноисточинский пруд, который снабжает питьевой водой многих жителей Нижнего Тагила и пригорода, мелеет. Об этом написал в соцсетях депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин. Сегодня парламентарий посетил территорию водохранилища и лично убедился в серьёзности назревающей проблемы. Одна из причин уменьшения уровня воды в Черноисточинском пруду – обмеление рек, подпитывающих его.

«Начал свою поездку с главной, отремонтированной плотины. Она закрыта, хотя небольшой ручей из пруда вытекает. Видимо всё-таки не все бреши закрыты. Но утечка крайне незначительна. Ниже по течению осмотрел Авроринскую плотину. Вода в прудке перед плотиной застойная. Уже появился запах гнили. И эта плотина закрыта, хотя вода тоже немного вытекает. Плотина требует срочного ремонта, и он (надеюсь, в ближайшее время) будет сделан. Провёл разведку выше по течению. Основные артерии, подпитывающие пруд, – это реки Канава и Чауш – очень сильно обмелели. Течения практически нет. Очень сильно зарастают. На берегах полно мусора. Проехал ещё выше, вдоль Канавы. Верхний прудок тоже обмелел. В Канаву из него через дамбу вытекает очень небольшое количество воды. Однако через резервную плотину идёт поток примерно такой же, как и в Канаву. Обязательно попрошу руководство ЕВРАЗ НТМК исключить эту потерю воды из Верхнего прудка и тем самым вдвое увеличить проточность Канавы», – написал в соцсети во “ВКонтакте” Алексей Балыбердин.

Депутат пообщался с рыбаками. Они рассказали ему, что воды в пруду с каждым годом становится всё меньше и меньше. Виной тому бобры.

«Предполагают, что верховья рек запрудили бобры. Это проверить трудно, так как туда можно добраться только пешком и с соответствующим снаряжением», – признался Балыбердин.

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня совместно с тагильской мэрией и «Водоканалом-НТ» в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. В ближайшее время, например, начнётся разработка проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Этим займётся компания из Санкт-Петербурга ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология».