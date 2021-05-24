Тагильский общественник Александр Коченков проведёт благотворительный турнир по стритболу

Общественник, директор НКО «Центр содействия, формирования и развития инклюзивного общества и оказания общественно полезных услуг “Шаг вперёд”» в Нижнем Тагиле Александр Коченков стал организатором турнира по стритболу для взрослых команд (18+) с организационным сбором.

Турнир по стритболу среди взрослых команд пройдёт 5 июня. Для участия нужно собрать команду из четырёх человек, до 30 мая заполнить форму регистрации и внести организационный взнос 1000 рублей за команду. Все собранные средства пойдут на организацию четвёртого фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть», который пройдёт в Девятом посёлке 16 и 17 июля.

Как рассказал АН «Между строк» Коченков, до начала фестиваля планируется провести такого рода соревнования и по другим видам спорта.

«Я думаю, что много команд не заявятся, так как в городе непопулярно проводить соревнования со взносами. Но надеюсь, что мы заложим эту традицию. До начала фестиваля “Цени то, что есть” мы хотим провести ряд подобных соревнований для взрослых, например по волейболу», — прокомментировал общественник.

Напомним, 32-летний Александр Коченков в августе 2013 года получил серьёзную травму на одной из туристических баз и оказался в инвалидном кресле. Несмотря на неоптимистичные прогнозы врачей, тагильчанин выкарабкался, занялся общественной деятельностью и придумал спортивный фестиваль для своей дочери, которая играет в баскетбол, как и Александр до травмы. В 2019 году фестиваль в отдалённом микрорайоне поддержал мэр Владислав Пинаев. В 2020 году при содействии администрации города здесь после реконструкции открылась многофункциональная площадка.