Тагильский кинотеатр «Красногвардеец» покажет лучшие короткометражки премии «Оскар»

С 5 по 11 августа кинотеатр «Красногвардеец» Нижнего Тагила покажет пять короткометражных фильмов 92-й церемонии «Оскар». Это лучшие фильмы 2020 года, которые стали лауреатами таких престижных фестивалей мира, как Sundance, Clermont Ferrand, Palm Springs.

В программе — американские картины «Беженка» (16+) о докторе из Сирии, которая пытается спасти себя и свою дочь от ужасов войны в родной стране и городе, и «Мир завтрашнего дня» (16+) о будущем планеты. Ещё один американский фильм программы — «Соседские окна» (16+), он о женщине, жизнь которой изменилась после заезда новых соседей.

Также тагильчане увидят две французские короткометражки. Ленту «Маленькие ручки» (16+) про работника закрывающегося завода Бруно, который решает похитить двухлетнего сына директора компании, чтобы вести с ним переговоры на своих условиях. И фильм «Футбольный клуб Нефта» (16+). По сюжету в маленькой деревушке Туниса обычные дети играют в футбол, спорят между собой и живут размеренной жизнью. Привычный уклад жизни меняется, когда мальчишки находят на границе осла в наушниках и со странным белым порошком в багаже.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Познакомиться с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра.