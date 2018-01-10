Тагильский хоккейный клуб «Спутник» задолжал за трансляцию своих матчей 6 миллионов рублей

ООО «Агентство содействия перспективным проектам» подало иск на 5,93 миллиона рублей к тагильскому хоккейному клубу «Спутник». Соответствующее заявление появилось на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Предварительное заседание назначено на 24 января.

Истец требует деньги с клуба за интернет-трансляцию матчей «Спутника» и «Юниора-Спутника» во время сезона 2016–2017 годов. Эти деньги компания должна заплатить операторам, звукорежиссёрам и другим сотрудникам, занимавшимся трансляцией хоккейных игр, а также изготовлением специальных спортивных программ. Суммы задолженности перед тагильчанами самые разные — от 40 до 400 тысяч рублей.

«Мы работали пять сезонов, занимались трансляцией матчей "Спутника" и "Юниора-Спутника" до сезона 2016–2017 годов, — рассказали АН "Между строк" члены команды, работавшей на Агентство содействия перспективным проектам. — Программу про хоккей делали. В последнее время начались сильные задержки зарплаты. В конечном итоге нам не заплатили за период работы с ноября по март. 21 марта 2017 года была последняя трансляция, организованная нами. Трудовых договоров у нас не было. В агентстве сказали, что платить нам нечем, так как на УВЗ сейчас якобы нет необходимых денежных средств. После того как ХК "Спутник" расторг контракт с Агентством содействия перспективным проектам, трансляцией матчей занимался "Телекон". Сейчас контракт с ним, по моей информации, тоже уже расторгнут. Кто теперь будет заниматься трансляцией, неизвестно».

Напомним, в декабре прошлого года «Уральская хоккейная компания», которая занимается продажей профессиональной спортивной формы и инвентаря, отсудила у ХК «Спутник» 8,8 миллиона рублей.

В апреле 2017 года появилась информация, что из-за отсутствия финансирования хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила может вскоре прекратить своё существование. Позже совет директоров АО НПК «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») принял решение о продолжении финансирования ХК «Спутник», подтвердив его участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги. ХК «Спутник» в сложной финансовой ситуации в новом сезоне сделал ставку на юниоров.