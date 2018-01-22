Тагильский ХК «Спутник» потерял все шансы на выход в плей-офф

Вчера в Нижнем Тагиле альметьевский «Нефтяник» со счётом 8:1 разгромил «Спутник». Единственную шайбу в составе хозяев забросил Игорь Угольников. После этого поражения «бобры» потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

«На льду сегодня были две абсолютно разные команды по мастерству, по движению, по желанию, — сказал после игры главный тренер “Спутника” Сергей Лопушанский. — Сказать нечего, играли безобразно, без желания. С чем связано — будем разбираться, потому что с утра на раскатке уже им объяснял, что плохо они выглядят, не знаю, какие причины. Смысл один: доиграть до конца сезона, а там смотреть. Слишком много лишних людей в команде. Хоккеистов мало у нас, но лишних очень много».