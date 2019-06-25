Тагильских журналистов накормили школьной едой после жалобы ученика Путину на питание

В Нижнем Тагиле организовали для журналистов дегустацию школьной еды после того, как местный семиклассник Фёдор Коровин пожаловался президенту России Владимиру Путину на плохое питание в образовательном учреждении № 61. Попробовать фрикадельки, винегрет, плов, шницель с картофельным пюре и различную выпечку сотрудники СМИ смогли сегодня, 25 июня, в школе № 7 на Вагонке. Там, как и в школе № 61, питание организует ООО «Комбинат общественного питания» (входит в структуру группы компаний «Кейтеринбург»).

В дегустации, кроме журналистов, приняли участие директора образовательных учреждений и родители. Последние рассказали журналисту АН «Между строк», что их детям нравится школьная еда, а те, кто жалуется, просто «не привыкли к правильному, здоровому питанию и любят чаще перекусывать разными снеками». Представитель «Кейтеринбурга» Зульфия Комлева отметила, что все блюда готовятся на пару, а вместо магазинных соков используются натуральные напитки из ягод и фруктов.

«Вся продукция, которую мы используем, разрешена для использования в детском питании. Меню составляется строго по требованиям СанПиНа, согласовывается с директорами школ и получает экспертное заключение от Роспотребнадзора. Сейчас дети избалованы, культура питания оставляет желать лучшего. Мы подстраиваемся под их вкусовые пристрастия и предлагаем блюда, которые для них вкусные. Очень много в меню овощных блюд. Всегда на ура воспринимаются котлетки. Мы делаем детские котлеты с рыбой, витаминные колбаски, пудинг печёночный, шницель из курицы. Эти блюда интересны детям. На завтрак идёт бутерброд с маслом и сыром и какая-нибудь запеканка. Из напитков — либо горячий чай, либо какао», — отметила Зульфия Комлева.

Для детей, которые сидят на диете, в «Кейтеринбурге» подбирают специальный рацион питания — готовят без молока или сахара. Разработаны также специальные детские конфеты из натуральных ягод.

«Сейчас мы запускаем проект “Здоровое питание”, с управлением образования мы его уже проговорили. Мы будем использовать проросшую пшеницу, ростки, добавлять в булочки куркуму и отруби. Обязательно нужно будет здесь получить согласие от родителей. В Полевском мы такой проект уже начали, 3100 детей прошли обследование у медиков. Через три месяца уже были видны результаты — дети стали даже меньше болеть. Детей, которые сидят на безглютеновой диете или являются диабетиками, становится всё больше. Поэтому мы ввели в штат диетврача, который занимается разработкой специального меню», — отметила Комлева.

В «Кейтеринбурге» отмечают, что любой родитель в любое время может попробовать еду, которой питается его ребёнок. В детских садах регулярно проводятся «завтраки с родителями», в школах — кулинарные мастер-классы.

В январе 2020 года в школах Нижнего Тагила планируется вести в оборот пластиковые карты, что позволит оплачивать обеды при помощи безналичного расчёта.

Сегодня организацией питания в школах, детских садах и загородных оздоровительных лагерях Нижнего Тагила занимаются по контрактам две подрядные организации — ООО «ОМС-Лечебное питание» и ООО «Комбинат общественного питания». В 2018 году на питание детей в школах и детских садах было выделено 197 млн рублей, в 2019-м — 220 млн рублей. Горячим питанием обеспечены 35106 учащихся, при этом 62% из них получают бесплатное питание.

Напомним, одним из героев медиафорума, организованного 16 мая в Сочи Общероссийским народным фронтом, стал 13-летний сын известного общественника Ильи Коровина (Тагильчанина) — Фёдор Коровин. В конце апреля он записал и выложил на свой канал в YouTube полутораминутное видео, в котором пожаловался на школьное питание. На ролик обратил внимание член Центрального штаба ОНФ публицист Захар Прилепин. В итоге видео было продемонстрировано президенту России Владимиру Путину. После жалобы тагильского семиклассника на школьную еду Владислав Пинаев провёл совещание, посвящённое организации качественного питания детей в образовательных учреждениях города. В школе № 61 провели проверку, в результате неё прокуратура и Роспотребнадзор не выявили никаких серьёзных нарушений.