Тагильских автомобилистов приглашают поучаствовать в праздничной «Автоёлке-2023»

24 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист» пройдёт новогодняя акция «Автоёлка-2023» (6+). Организаторы предлагают всем желающим автовладельцам поучаствовать в праздничном флешмобе.

«Поэтому украшаем свои авто как можно ярче! Наряжаемся в весёлые костюмы! Берём с собой всю семью вместе с собаками и кошками! И с классным настроением приезжаем к нам!» — сообщается в сообществе «Автоёлка Нижний Тагил».

Акция начнётся в 17:00. Въезд автомобилей будет организован до 20:10. После участники выстроят свои машины в виде огромной новогодней ёлки. Мероприятие продлится до 21:00.

Напомним, что праздничная акция «Автоёлка» в Нижнем Тагиле проходила 5 раз. В 2021 году флешмоб собрал рекордное количество участников — 450 автомобилей. В прошлом году по многим причинам организаторы отказались проводить мероприятие, но в этот раз хотят побить рекорд России по количеству участников.