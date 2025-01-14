Тагильские спасатели провели учения на городском пруду

Сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» в своих соцсетях поделились фотографиями и видеозаписью с очередных учений на Тагильском пруду. По мнению спасателей, из-за малоснежной и относительно тёплой погоды лёд на городских водоёмах до сих пор не может считаться прочным. А некоторые места вообще не успели покрыться льдом.

«На Тагильском пруду есть места, которые с начала зимы так и не промёрзли из-за течения — это те участки, где в первую очередь образуются проталины, в которые могут провалиться невнимательные рыбаки или просто находящиеся на льду граждане. Находиться на таком льду очень опасно», — предупреждают спасатели.