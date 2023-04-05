Тагильские спасатели помогли собаке, провалившейся под лёд на городском пруду (ВИДЕО)

Сегодня, 5 апреля, в Нижнем Тагиле специалисты Центра защиты населения спасли собаку, которая едва не утонула в городском пруду. Утром диспетчеру Центра позвонил коллега из службы 112 и сказал, что в районе набережной тагильского пруда во время прогулки собака провалилась под лёд и не может выбраться из воды.

На место инцидента сразу выехала поисково-спасательная группа. Бригада, переодевшись в специальные гидрокостюмы, увидела животное, барахтающееся в воде примерно в 10 метрах от берега. Один из спасателей нырнул в пруд, а второй при помощи верёвки помог ему выбраться и ухватить пострадавшую собаку. Сразу на месте животному провели реанимационные действия. После долгих попыток пса удалось привести в чувства.

Тагильским спасателям помогли медики со скорой помощи. Животное вместе с хозяином отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас с собакой всё в порядке.