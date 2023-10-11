Тагильские садоводы обеспокоены появлением маргинальных личностей на их участках

Владельцы садовых участков в районе станции Анатольской пытаются защитить своё имущество от двух неизвестных мужчин, которые на днях были замечены на территории коллективного сада. По словам садоводов, злоумышленники проникают на территорию участков и взламывают замки на дверях сараев и других хозяйственных построек в надежде найти ценное имущество.

«Примерно с 2 по 6 октября неизвестные срезали проушины на дверях сарая. Мы посмотрели по камерам, но не смогли определить, в какой день и в какое время произошёл инцидент. 9 октября мне поступил звонок от садовода, что неизвестные ломают калитку в саду. Мы установили двух незнакомых мужчин. Они перелезли через калитку и убежали в сторону деревни. Утром один из них уехал в сторону Нижнего Тагила», — рассказала АН «Между строк» председатель коллективного сада № 2 ОАО «Уралхимпласт» Татьяна Байло.

Женщина обратилась в полицию, но там ей подсказали, что необходимо заявление непосредственно от пострадавших. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пока в правоохранительные органы никто из садоводов не обращался.