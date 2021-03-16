Тагильские общественники собирают деньги на пандус стримами на YouTube-канале

В Нижнем Тагиле активисты некоммерческой организации (НКО) «Шаг вперёд» Ольга Емельянова и Александр Коченков пытаются собрать деньги на пандус для своего инклюзивного кафе с помощью прямых трансляций на YouTube-канале.

Во время стримов в инклюзивном кафе Ольга готовит с гостями различные блюда, а Александр беседует с приглашёнными музыкантами. Зрители трансляций попадают на импровизированный концерт и могут задавать вопросы в комментариях. На счёт организации они переводят донаты — добровольные денежные пожертвования. Так, на приобретение и установку пандуса из необходимых 310 тысяч рублей собрали уже 92 тысячи.

«Организацию доступной среды в инклюзивном кафе я проверял на себе. Без посторонней помощи мне не спуститься и не подняться по лестнице. Я не могу попасть в своё кафе самостоятельно. Для того чтобы посетить любое заведение, всегда приходится искать людей, которые помогли бы. А для этого нужен как минимум один сильный мужчина», — рассказывает директор НКО Александр Коченков.

Инклюзивное кафе Александр и Ольга открыли в октябре прошлого года на первом этаже в доме № 44 на улице Октябрьской Революции. Александр хочет, чтобы любой посетитель кафе вне зависимости от инвалидности чувствовал себя комфортно.

Каждый месяц в кафе проводят бесплатные мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых. Члены организации играют в настольные игры. Организаторы планируют проводить встречи с интересными тагильчанами — например, уже скоро состоится мастер-класс участницы НКО Евгении Новокшоновой, художницы по росписи подносов.

В ближайшее время НКО «Шаг вперёд» планирует провести четвёртый фестиваль уличного спорта. И будут продолжаться экологические акции в учебных заведениях: сбор пластика и макулатуры, по словам общественников, тоже помогает в накоплении средств на пандус.

«Во время наших акций нам было очень приятно, что дети начинали задумываться об экологии. О том, какие вещи могут перерабатываться, а какие нет. Мне кажется, если даже один ребёнок принял участие в акции, то уже мы как-то помогли планете. Всё начинается с малого», — делится Ольга Емельянова.

Анонсы мероприятий и трансляций НКО можно посмотреть на странице организации в соцсети «ВКонтакте».