Тагильские музеи вошли в топ-10 популярных культурных пространств Свердловской области по версии связистов

Свердловчане стали чаще ходить в музеи, где представлена военная техника, а также связанные с историей и развитием родного края. Любимые культурные экспозиции находятся в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Берёзовском и Полевском. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив активность абонентов Урала к международной акции «Ночь музеев» с помощью обезличенной статистики Big Data.

«Число интересующихся историческими экспонатами с начала 2021 года выросло на 10%. Наиболее посещаемые экспозиции находятся в музеях военной и бронетанковой техники в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле, музее золота в Берёзовском и музейном комплексе "Северская домна" в Полевском», — рассказали в компании МегаФон.

В десятку популярных культурных пространств также вошли дом-музей П. П. Бажова в Сысерти, музейно-выставочный комплекс в Лесном, Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Ирбитский музей мотоциклов и Верхотурский историко-архитектурный музей-заповедник.

Куда ходят стримеры: делиться эмоциями в соцсетях и мессенджерах принято в районе знаменитой Невьянской наклонной башни и Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Трафик в сети 4G с начала года в этих локациях вырос на четверть.

Где чаще всего ведут голосовые трансляции: в музее бронетанковой техники в Нижнем Тагиле и Новоуральском историко-краеведческом музее. Экспонаты этих площадок вдохновляют посетителей чаще всего передавать эмоции собеседнику на другом конце мобильной нити с помощью современной технологии передачи голоса VoLTE.

Ранее мы публиковали фоторепортаж о самом известном экспонате музея бронетанковой техники — танке Т-34, который открывает Парад Победы в Нижнем Тагиле.

А по этой ссылке — гид по акции «Ночь музеев — 2021» в Нижнем Тагиле.