«Время открытий»: гид по акции «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле

В эту субботу, 15 мая, в Нижнем Тагиле состоится долгожданная «Ночь музеев» (0+). В 2020-м из-за пандемии акция была перенесена в онлайн, а в этом году для любителей культурного отдыха подготовили традиционную программу с мастер-классами, спектаклями, лекциями, экскурсиями, квестами, концертами и музейными экспериментами. Акция пройдёт с 12:00 до полуночи в Музее изобразительных искусств и в 15 филиалах музея-заповедника (в том числе в музее Мамина-Сибиряка в Висиме). Тема «Ночи музеев — 2021» — «Время открытий», она посвящена науке и технологиям. «Афиша МС» составила удобный и подробный гид по всем площадкам для своих читателей. А в нашей группе во «ВКонтакте» вы сможете скачать текстовую версию гида, распечатать её и взять в тур по музеям.

Для тех, кто любит гулять

Старт у Историко-краеведческого музея

18:00 — экскурсия «Сердце Тагила» (12+) познакомит со зданиями, которые входили в административно-усадебный ансамбль главного управления горнозаводского округа Демидовых. Вы узнаете, где находились «красные палаты», где стоял господский дом, когда и кем он был построен и для чего предназначалось каждое здание.

19:00, 21:00 — экскурсия «Вокруг Базарной площади» (12+) расскажет, кто жил на улице Александровской в середине XIX века, что такое доходные дома, где располагался один из первых кинотеатров, чем торговали на Базарной площади.

19:00 — экскурсия «От Александровской до Тагильской» (12+). Прогулка по историческому центру Нижнего Тагила: от улицы Александровской до улицы Тагильской.

20:00 — экскурсия «От поэта до “буфета”» (12+) расскажет о литературных произведениях, в которых описывается Нижний Тагил.

20:00 — экскурсия «Вдоль Тагильской набережной» (12+), во время которой вы услышите рассказ об исторических, архитектурных, мемориальных памятниках и достопримечательностях прошлого и настоящего Нижнего Тагила, после спуститесь к музею «Демидовская дача».

20:30 — «Театральное закулисье» (12+). Впервые экскурсоводы музея-заповедника проведут экскурсию по закулисью Нижнетагильского драматического театра. Вы узнаете об истории строительства здания театра, погрузитесь в атмосферу театральных декораций, гримёрных, костюмерных.

Прогулки по экоиндустриальному технопарку «Старый Демидовский завод». Внимание! Все экскурсии и лекции в музее-заводе проводятся только по предварительной записи по телефону 8-909-017-16-63.

С 13:30 до 17:00 — обзорные экскурсии по экоиндустриальному технопарку (12+).

16:00 — лекция «Выйское месторождение: что, где, когда?» (12+).

17:00 — лекция «Лишь несколько имён» (12+) об инженерах-разработчиках, которые в разные годы работали на металлургическом заводе, совершали технологические прорывы в производстве металла.

18:00 — лекция «Варвара» (12+) познакомит с легендой о паровой машине с боевого корабля, которая стала работать на прокатном производстве.

С 19:30 до 21:00 — экскурсия «Металлургия для взрослых. От домны до конвертора» (16+). Гости прогуляются по сумеречному музею-заводу с фонариками, узнают его историю и перспективы развития.

Старт у историко-технического музея «Дом Черепановых» (В. Черепанова, 1)

С 17:00 до 18:30 — пешеходная экскурсия «По улицам старой Выи» (12+) по улочкам Выи. Вы узнаете, что означает название района, как раньше назывались улицы, увидите дома, хранящие историю своих необыкновенных жителей.

С 21:00 до 22:00 — «Ночная прогулка по старинной усадьбе с фонарём» (12+). Вы услышите рассказ о прежних хозяевах главного дома, узнаете историю создания парка, увидите старинную технику, созданную талантливыми тагильскими мастерами.

Старт от Господского дома (улица Тагильская, 26)

19:00 — экскурсия «По улице Тагильской» (12+) познакомит с одной из самых первых улиц Нижнего Тагила, на которой жили заводские служащие, купцы, золотопромышленники, мастеровые.

Старт от Музея природы (проспект Ленина, 1а)

16:00, 19:00 — пешеходная экскурсия «Нижнетагильский пруд» (6+), на которой вы узнаете об истории пруда и его обитателях.

Парк скульптуры советского периода за музеем искусств

15:00 и 16:00 — экскурсии по парку (12+). Вы узнаете историю каждой скульптуры, познакомитесь с процессом реставрации и историческими и художественными особенностями советской парковой скульптуры.

Для всей семьи

Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская, 4)

14:00 и 16:30 — на выставке детского творчества «Яркие краски мультфильмов» пройдёт квест-экскурсия (6+).

14:30 и 17:30 — кинопоказ мультфильмов, сделанных юными аниматорами (0+).

15:00 — серия познавательных бесед с мастер-классами «Лаборатория изобразительного искусства» (3+).

15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00 — художественные мастер-классы (3+).

17:00 — лаборатория художника-графика (6+), на которой вы узнаете, кто такой график, какими инструментами он пользуется.

21:30 — вечер страшных историй «Сказки без цензуры» (12+)

Главное здание музея искусств (Уральская, 7)

16:00 — экскурсия по выставке «Неизвестный Михаил Дистергефт» (6+).

20:30 — экскурсия «Тайны науки об искусстве» на примере произведений коллекции музея (12+). Поразительными загадками экспонатов НТМИИ, историями их изучения поделится заместитель по основной деятельности и развитию Надежда Гундырева.

С 16:00 — VIP-экскурсии в фонды музея (6+). О своём труде, о специфике своих «кабинетов» расскажут хранители и реставраторы. На данные экскурсии нужно приобретать дополнительный билет стоимостью 300 рублей.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ:

16:00 — экскурсия «Хранение и реставрация скульптуры» Тимофея Подольского (6+).

17:00 — экскурсия «Хранение графики» Марии Комаровой (6+).

17:30 — экскурсия «Реставрация живописи» Антонины Наседкиной (6+).

18:30 — экскурсия «Хранение живописи» Ларисы Смирных (6+).

19:00 — экскурсия о произведениях в кабинете директора музея Марины Агеевой (6+).

19:30 — экскурсия о реставрации городской скульптуры Владимира Бекетова (6+).

Демидовская дача (Красногвардейская, 5а)

20:00 — интерактивное мероприятие «Экспериментариум. Занимательная наука» (6+), которое будет интересно и взрослым, и детям. Например, вы узнаете, как устраивать торнадо в банке, может ли лёд гореть.

Историко-краеведческий музей

С 18:00 до 20:00 — бесплатное посещение музея.

С 19:30 до 20:10 — квест «Город-завод» (6+) отправит вас на металлургическое предприятие XIX века.

С 20:00 до 00:00 — экскурсия «Музеум естественной истории древностей» (6+), которую проведёт сам создатель музея Павел Николаевич Демидов. Заводовладелец расскажет о том, как решил создать это учреждение.

С 20:00 до 22:50 — мастер-класс «Химическая лаборатория» (6+) погрузит участников в рабочую обстановку нижнетагильской химической лаборатории XIX века, познакомит с минералогическими богатствами нашего края.

20:30, 23:00 — экскурсия «Город-завод» (12+) познакомит с историей города, со строительными, промышленными проектами, направленными на улучшение жизни в нём.

21:50, 22:30 — театрализованное представление «Лавка по продаже металла» (6+). Заводчане старого завода расскажут, что судачили о господах Демидовых их подчинённые и другие жители заводского посёлка, какие анекдоты придумывали о них тагильчане, чтобы скрасить свои рабочие будни.

20:30, 21:30 — мастер-класс «Сказки народа манси» (0+).

Выставочные залы музея-заповедника (проспект Ленина, 1)

С 14:00 до 15:00 — мастер-класс «Велосипед Артамонова» (6+), на котором вы познакомитесь с появлением первых велосипедов в Нижнем Тагиле, а также научитесь конструировать фигурки двухколёсных транспортных средств.

С 14:00 до 18:00, с 21:00 до 22:00 — игра для всей семьи «Музейный детектив» (6+). Она проводится каждый час по предварительной регистрации по телефону 8-909-017-16-63.

С 17:00 до 19:00 — мастер-класс «Волшебные существа» (0+), в котором обычные ветки или коряги в руках маленьких творцов превратятся в мифических животных.

С 17:00 до 18:00, с 20:00 до 21:00 — лекция о создании граммофона (6+).

Музей природы и охраны окружающей среды (проспект Ленина, 1а)

С 14:00 до 16:00 — мастер-класс «Работа ботаника» (6+), на котором ребята создадут свой собственный гербарий.

С 14:00 до 21:00 — интерактивная зона «Уральская рыбалка» (0+), где можно узнать тайны подводного мира уральских рек и озёр.

С 14:00 до 21:00 — интерактивное мероприятие «Секретные материалы» (6+). Используя осязание, дети узнают скрытый от глаз предмет и определят его происхождение.

С 14:00 до 21:00 — интерактивная зона «Из прошлого Земли» (6+).

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» (Тагильская, 26)

С 17:00 до 18:00 — мастер-класс «Ткачество» (6+), на котором вы познакомитесь с основами ткачества, узнаете о тонкостях этого ремесла, увидите подлинный ткацкий станок XIX века, а также изготовите своё первое полотно.

С 19:30 до 20:30 — мастер-класс «Кукла-закрутка» (6+), на котором все желающие научатся делать традиционную русскую куклу-оберег.

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» (Тагильская, 24)

С 16:00 до 17:00 — театрализованное представление «Важная тайна» (6+). Зрители станут свидетелями того, как в дом художника Исаака Худоярова проник иностранец, который хочет вызнать секрет приготовления особо прочного и прозрачного «хрустального» лака.

С 17:00 до 18:00 — мастер-класс «Нарисуем вместе розу» (6+), на котором вы научитесь писать некоторые элементы традиционной тагильской росписи.

Историко-технический музей «Дом Черепановых» (В. Черепанова, 1)

С 15:00 до 16:00 — экскурсия в дом Черепановых (6+), на которой вы узнаете об основателях российского паровозостроения отце и сыне Черепановых, творивших в Нижнем Тагиле.

С 16:00 до 17:00 — лекция «Мечты Жюля Верна» (6+) расскажет о том, кто первым из живых существ побывал в космосе, сколько длился первый полёт первого в мире космонавта.

С 17:30 до 18:15 — мастер-класс по созданию модели велосипеда Артамонова (6+).

С 18:30 до 19:30 — мастер-класс по созданию астрономических часов талантливого изобретателя Егора Кузнецова (6+).

С 19:30 до 21:00 — квест «У дамы украли багаж» (12+). Одна из пассажирок вокзала потеряла очень ценную вещь из своего багажа. Вам предстоит раскрыть запутанное дело — погрузиться в атмосферу тайн и загадок. Обязательна предварительная запись по телефону 8-909-01-71-663.

Мемориально-литературный музей А. П. Бондина (Красноармейская, 8)

С 14:00 до 15:00, с 21:00 до 22:00 — интерактивное мероприятие «Кафе интеллектуальной кухни» (6+). Вы знали, в честь кого назван салат «Цезарь», а какие кулинарные предпочтения были у знаменитых писателей? Об этом расскажут сотрудники музея.

С 16:00 до 17:00 — интерактивное мероприятие «Китайский письменный символ» (12+), на котором вы познакомитесь с особенностями китайской письменности и попробуете написать иероглифы перьевыми ручками и чернилами.

С 17:00 до 18:00 — экскурсия по дому писателя Алексея Бондина (12+).

С 18:00 до 20:00 — свободное посещение музея.

Фондохранилище музея (Уральская, 2а)

Только один день в году музей-заповедник открывает двери Нижних провиантских складов для посетителей. Они будут открыты с 18:00 до 00:00, и здесь можно будет послушать экскурсию по выставке «Самовары из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника» (6+).

Лисьегорская башня будет открыта с 14:00 до 18:00, для гостей готовят обзорные экскурсии (6+).

Для любителей истории

Историко-краеведческий музей

С 20:00 до 21:00 — лекция о становлении и развитии медицинской службы в Нижнетагильске, об организации госпитального хозяйства, о контрактах с дипломированными докторами и подготовке крепостных медиков (12+).

С 21:00 до 22:00 — лекция «История Демидовского госпиталя» (12+) о строительстве каменных зданий Демидовского заводского госпиталя в 1820-е годы. Вы увидите документы и фото, запечатлевшие первоначальный облик Демидовской больницы, узнаете, какие здания Санкт-Петербурга взяты за основу при строительстве больницы, каков был замысел архитектора и как он воплотился.

С 22:00 до 23:00 — лекция «Медицинская служба Нижнего Тагила в XIX — начале XX века» (12+) познакомит с буднями врачей Нижнетагильского заводского посёлка на рубеже XIX–XX веков. Вы узнаете, какие способы лечения были доступны тагильчанам в это время.

Выставочные залы музея-заповедника (проспект Ленина, 1)

С 18:00 до 19:00 — лекция «Великая иллюзия: на заре кинематографа» (6+), на которой вы познакомитесь с историей кинематографа, узнаете, какими были первые кинотеатры в Нижнем Тагиле, а также посмотрите фильмы начала XX века.

С 18:00 до 20:00 — экскурсия «Детский праздник» (12+) познакомит с историей одной из самых загадочных картин музея-заповедника, которая долгие годы считалась утраченной. Одноимённое произведение Павла Сурикова — одна из лучших его работ, написанная в Париже.

С 20:00 до 21:00 — лекция «Из истории фотографии» (6+).

С 21:00 до 00:00 — экскурсия «Досуг тагильчан» (6+) расскажет, как проводили досуг жители города на рубеже XIX–XX веков, в какие игры играли, какие призы и подарки принято было дарить.

Демидовская дача (Красногвардейская, 5а)

С 18:00 до 20:00 — свободное посещение музея.

20:40 — экскурсия «Господа управляющие» (12+). Вам расскажут об управляющих Нижнетагильским горнозаводским округом Фотии Швецове и Дмитрии Белове.

21:30 — лекция «Волшебные грёзы» (6+) об истории кино, о том, какими были первые кинотеатры в Тагиле. В завершение лекции в летнем кинотеатре на «Демидовской даче» состоится просмотр первого мультфильма 1913 года и самого первого кино Российской империи.

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» (Тагильская, 26)

С 16:00 до 17:00, с 21:00 до 22:00 — экскурсия «Господский дом» (6+). Вы узнаете, как жили заводские мастеровые и те, кто ими руководил.

С 18:00 до 19:30 — театрализованное представление «Вечер в господском доме» (12+). Вы совершите путешествие в прошлое: побываете в уютном доме горнозаводского управляющего и узнаете об усадебной жизни рубежа XIX–XX веков.

Для любителей музыки

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» (Тагильская, 24)

С 20:00 до 21:00 — концерт фольклорного ансамбля «Соловейка» (0+). Для вас прозвучат лирические, хороводные, плясовые песни, частушки и шутки, которые пели жители горнозаводского посёлка.

С 21:00 до 22:00 — интерактивное мероприятие «До вечерней зари» (6+). Вместе с фольклорным ансамблем «Соловейка» гостей приглашают поучаствовать в старинных летних развлечениях тагильчан и встретить вечернюю зарю.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская, 7)

17:30 — спектакль «Моцарт и Сальери» учеников МБОУ «Лицей» (6+).

18:30 — концерт «Гитара, флейта и вокал...» (6+) Нижнетагильского колледжа искусств.

19:00 — концерт классической музыки в исполнении мужского вокального ансамбля Нижнетагильского колледжа искусств (6+).

19:30 — экскурсия «Как художники изображают музыку?» (6+).

21:30 — экскурсия «Эстетика музыкальных инструментов» (6+).

21:00 — концерт группы Blues Line, исполняющей зажигательную смесь из чикагского блюза и техасского блюз-рока (12+).

Парк скульптуры советского периода

С 20:30 — концерты под открытым небом (12+). Вы услышите премьеру программы студии эстрадного вокала «Online» Педагогического колледжа № 2, познакомитесь с творчеством автора-исполнителя Игоря Пашкова и гитариста-виртуоза Сергея Шамонина, группы «Женитьба ХрюШи». А в финале концертной программы в стенах музея споёт трио городского и песенного фольклора «Адидас» (Антон Серебренников, Фирхат Ахтямов, Сергей Шамонин).