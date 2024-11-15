Тагильские мастера представят свои изделия на крупнейшей в России выставке народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2024»

Мастера из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Сысерти и посёлка Нейво-Шайтанский представят свои изделия на крупнейшей в России выставке народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2024», которая пройдёт в Москве с 18 по 22 декабря в «Экспоцентре». В выставке примут участие мастера и организации из 73 регионов России.

Коллективный стенд Свердловской области будет выполнен в виде улицы мастеров с использованием в оформлении художественных элементов тагильской лаковой росписи по металлу.

Участие мастеров и предприятий народных художественных промыслов (НХП) Среднего Урала организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») при содействии Министерства инвестиций и развития Свердловской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«В ноябре мы вместе с Агентством стратегических инициатив представили результаты исследования креативной экономики Свердловской области. Оно показало, что сфера НХП является одной из самых развитых и перспективных креативных индустрий в нашем регионе. Ежегодно мы принимаем участие в выставке “ЛАДЬЯ”. Это возможность продемонстрировать лучшие достижения и практики в этой области. За изделиями свердловских мастеров охотятся коллекционеры со всей России и не только. И эта площадка позволяет продавцам и покупателям находить друг друга», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Участники из Свердловской области были отобраны региональным художественно-экспертным советом по итогам конкурса. В экспозицию войдут характерные для уральского края предметы камнерезного и ювелирного искусства, расписного фарфора, лаковой росписи по металлу, изделия из дерева.

На выставке будут представлены изделия «Тагильского подноса», ООО «НХП Техно Ателье», самозанятых Надежды Маслиховой, Алексея и Екатерины Рахимовых, Елены Ясинской и предприятия «Фарфор Сысерти».

«Работа с народными художественными промыслами — один из наших приоритетов. В этом году специально для мастеров творческой сферы мы организовали и провели серию бесплатных обучающих мастерских на базе Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Такие мастерские помогают авторам обмениваться практиками, сохранять традиции, что очень важно в НХП, и расширять их применение. Обучение традиционным промыслам и ремёслам самозанятых — это уникальный проект Свердловской области. Уже порядка 400 самозанятых граждан получили навыки новой творческой профессии», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Участники мастерских прошли обучение маховой цветочной росписи по металлу, декорированию многослойной росписью, ювелирному делу, декорированию керамики надглазурной росписью, изготовлению украшений из бисера, использованию традиционных элементов в современном дизайне.