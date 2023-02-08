Тагильские мастера народных художественных промыслов примут участие в крупнейшей всероссийской выставке 

Мастера из Нижнего Тагила в марте этого года отправятся в Москву на крупнейшую в стране выставку народных художественных промыслов (НХП) «Ладья. Весенняя фантазия — 2023». Выставка пройдёт с 1 по 5 марта в ЦВК «Экспоцентр». В ней примут участие творческие объединения, мастера и ремесленники из 57 регионов России.

Нижний Тагил на ярмарке будет представлять делегация мастеров НХП. Город покажет свои известные бренды: «Тагильский поднос», «Тагильскую фарфоровую мастерскую», «Таволожскую керамику» и другие. Посетители выставки смогут познакомиться с характерными для уральского края народными промыслами: кузнечным делом, камнерезным и ювелирным искусством, лаковой росписью по металлу, созданием изделий из бересты, лозы и дерева.

Художник-керамист Елена Прошко представит керамические изделия (скульптуры, свистульки, колокольчики, погремушки), которые изготавливает из красной глины с использованием приёмов традиционной ручной лепки и декоративной проработки. Свои работы она создаёт в анималистическом стиле по мотивам древних мифов Урала. Художница работает в собственной мастерской в кластере «АртРезиденция» в Черноисточинске и ведёт там мастер-классы по лепке.

Сейчас участники уже прошли экспертный отбор. Всего на ярмарку отправятся 15 предпринимателей и самозанятых мастеров из Свердловской области. Это предприятия и мастера из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Алапаевского и Невьянского городских округов. В основном это уже известные на Урале мастера, но есть и те, кто впервые представит на ярмарке свои изделия.

Выставку организует ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ.

Каждый год стенд Свердловской области организаторы выставки отмечают как один из лучших. В 2023 году он будет выполнен в виде улицы мастеров.