Тагильские депутаты предложили Счётной палате проверить музей-заповедник «Горнозаводской Урал», школу № 48 и профилакторий-санаторий «Сосновый бор»

Сегодня, 17 октября, депутаты Нижнетагильской гордумы на очередном заседании комиссии по социальной политике предложили Счётной палате города три муниципальных учреждения для проверки расходования бюджетных средств. Среди них были названы музей-заповедник «Горнозаводской Урал», школа № 48 в микрорайоне Голый Камень и «Сосновый бор». Однако из данных учреждений комиссия должна была выбрать лишь одно.

Депутат Сергей Бурлай предложил проверить школу № 48, так как там был проведён большой капитальный ремонт. Специалисты финансового контроля отметили, что большая часть средств на работы была направлена из областного бюджета, а Счётная палата Нижнего Тагила делает упор в проверке на расходование средств из местного бюджета.

С инициативой проверить музей-заповедник выступила депутат городской думы Юлия Ефименко, её интересовали расходы учреждения, направленные на земельные работы на территории эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод».

«Я бы попросила выдвинуть для подобной проверки муниципальное учреждение культуры музей-заповедник ”Горнозаводской Урал”, так как большое количество резонансных историй последнее время появляется на территории этого учреждения. Они имеют средства заказывать изыскательские работы, и надо понимать, откуда они берут на это средства. Работы на территории могут попадать под юрисдикцию объектов культурного наследия, а перекопка территории имеет место быть», — предложила Юлия Ефименко.

По словам замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, музей-заповедник получает субсидию на выполнение муниципального задания, но дополнительных средств в 2023 году ему не выделяли. Оставшиеся денежные средства музей получает от продажи билетов.

«Я могу апеллировать только к сообщениям в СМИ, и там, по словам музея, идёт речь о добровольном пожертвовании, поэтому это не относится к расходам средств муниципалитета. Из-за раскопок там уже назначена проверка соответствующим управлением, поэтому это не наша компетенция. Около пяти лет назад музей уже проверяли, это была большая, серьёзная работа. Насколько я помню, все наши предложения были устранены», — прокомментировал предложение заместитель председателя Счётной палаты Александр Тухватулин.

В конечном счёте для проведения проверки в 2024 году парламентарии рекомендовали муниципальный санаторий «Сосновый бор», исходя из рекомендации представителей контрольного органа. Ещё шесть комиссий Нижнетагильской городской думы также выскажут свои предложения представителям Счётной палаты.

Напомним, накануне стало известно, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проверит законность работ, которые проводятся на территории старого Демидовского завода. Об этом АН «Между строк» рассказали в ведомстве, добавив, что информация о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия к ним не поступала.

В адрес МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области направлен запрос о предоставлении сведений о проведении земляных работ. Также свою проверку организовала прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила редакции, что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории, а на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия. Но согласно план-схеме расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, зона, где проводятся раскопки, идёт вплотную к зданиям завода, которые находятся в «красной» охраняемой зоне. Работы проводит компания «НС-ГРУПП».