Тагильские чиновники отчитались в гордуме о мерах по спасению гниющего Черноисточинского и Верхне-Выйского питьевых прудов

Сегодня, 12 сентября, тагильские чиновники отчитались перед депутатами думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству об экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Сейчас в Нижнем Тагиле реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по спасению системы водоснабжения города. Администрацией Горноуральского городского округа заключён контракт на проектирование и определение стоимости работ по строительству ливневой канализации в Черноисточинске. В настоящее время завершается капремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского пруда, который за 53,24 млн рублей делает компания ООО «Агротек». Окончательно объект планируется сдать в эксплуатацию после пропуска весеннего половодья в 2020 году. В управлении горхозяйством АН «Между строк» отметили, что в ходе капитального ремонта обнаружилась техническая проблема.

«В ходе капремонта гидротехнического сооружения Черноисточинского пруда была обнаружена старая деревянная стена. “Агротек” подготовил сметный расчёт, нам необходимы дополнительные средства для её замены. Это порядка 10,5 млн рублей. В конце августа мы обратились в Минприроды Свердловской области с просьбой выделить деньги, 3 сентября получили отрицательный ответ. Тогда мы подготовили и отправили письмо на увеличение расходных полномочий. Глава города Владислав Пинаев планирует встречу с министром природных ресурсов. В этом году решение проблемы, я думаю, будет найдено, в противном случае мы не сможем пользоваться донным водоспуском», — рассказал депутатам замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров.

Недавно положительное заключение госэкспертизы получил проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Его за 4,5 млн рублей подготовило НПП «Проект Стройкомплекс», приблизительная стоимость работ — 555 млн рублей. Этой же компанией сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации для капремонта комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского пруда. Положительное заключение на ПСД планируется получить 16 декабря этого года. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ — 150 млн рублей. Деньги направят на приведение в порядок паводкового водосброса, донного водоспуска и ледозащитного сооружения.

В мае в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области положительно оценили работу «Водоканала-НТ» по реабилитации Черноисточинского пруда, который снабжает питьевой водой жителей Вагонки и Гальянки. Шламоконакопитель перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. «Водоканал» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. С начала 2019 года ООО «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла уже более 6 тысяч тонн отходов. Чистить шламонакопитель начали только 8 лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью очистят от осадков, а его территорию рекультивируют.

Напомним, в последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. Нижний Тагил намерен заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды.