Тагильская лыжница Михалина Лысова примет участие в Паралимпиаде-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить тагильскую лыжницу Михалину Лысову до зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС. Всего заявка российской делегации на соревнования включает 30 человек.

Напомним, что тагильчанка является четырёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди атлетов с нарушением зрения. Впервые о Михалине стало известно после отличных результатов на зимней Паралимпиаде 2010 года в Ванкувере. Тогда для сборной тагильчанка заработала пять медалей: золото, два серебра и две бронзы.