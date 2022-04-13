«Тагильская лагуна — 2», скверы и подсветка проспекта Ленина. Замгубернатора Дмитрию Ионину показали, чем Нижний Тагил собирается привлекать туристов

Сегодня, 13 апреля, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и депутаты комитета по развитию туризма регионального Законодательного собрания посетили Нижний Тагил, где провели совещание с местными чиновниками профильных управлений и ведомств. Делегаты осмотрели город, поднялись на Лисью гору и побывали на новой «Тагильской лагуне — 2» за ГДДЮТ. Внутренний туризм и развитие профильных проектов Нижнего Тагила — главные вопросы, которые обсуждались в рамках встречи.

По мнению Дмитрия Ионина, Нижний Тагил — это одно из самых перспективных мест для развития туризма в регионе.

«Люди начали смотреть на внутренний туризм, обращать внимание на то, что есть рядом, понимая, что это всё интересно. Но понятно, что для того, чтобы турист приехал, нужна хорошая инфраструктура. И сейчас создание качественной инфраструктуры — это главная задача по всей стране. Также стоит отметить, что и для предпринимателей внутренний туризм может стать определённой спокойной гаванью в нынешних экономических условиях», — отметил замгубернатора Дмитрий Ионин.

Продвижением туристических маршрутов и программ в Свердловской области занимается департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. На прошлой неделе его специалисты представили новый туристический проект «Демидовский маршрут», куда входит и Нижний Тагил.

Новый проект войдёт в национальные маршруты России и будет запущен этим летом. Таким образом, правительство Свердловской области рассчитывает на то, что федеральные средства, выделенные на этот проект, помогут благоустроить города, через которые проложен маршрут. Стоимость четырёхдневного «Демидовского маршрута» будет составлять 20 700 рублей.

«Национальные маршруты продвигаются Ростуризмом на федеральном уровне и позволяют создавать на государственные средства туристско-информационные центры и навигацию. Этот проект можно сравнить с “Императорским маршрутом”. Эксперты отметили, что на данный момент он является самым выгодным предложением в России», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Всего в 2022 году в Свердловскую область (в семь округов) на поддержку сферы туризма было направлено 22,3 млн рублей.

Замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов представил депутатам ЗакСо реализованные за последние несколько лет проекты, которые находятся в так называемом кластере «Тагил туристический». Территорию этого кластера власти города определили в центральной части Нижнего Тагила: от Демидовского завода до новой набережной «Тагильская лагуна — 2».

Среди объектов, привлекательных для туризма, прозвучала вторая очередь набережной «Тагильская лагуна», на которую потратили 556 млн рублей, из них 373 млн рублей — из федеральной казны. Кроме того, чиновник упомянул благоустройство сквера около медицинского колледжа. Говоря о деньгах, предоставленных регионом, Алексей Бурдилов отметил создание парка советской скульптуры, благоустройство территории у подножия Лисьей горы, а также за краеведческим музеем на улице Ленина. А за счёт местного бюджета был сделан капремонт Драматического театра и театральный сквер.

Кроме прочего, городские власти хотят заявиться на всероссийский конкурс «Туркод городов» с проектом архитектурно-художественной подсветки города.

«Проспект Ленина, как основная и самая красивая часть архитектурного наследия города, должен быть подсвечен. Сейчас мы готовим заявку на конкурс. И это станет хорошим дополнением к тому, чтобы комфортно осматривать город туристам», — отметил Алексей Бурдилов.

Среди потенциальных мест для развития туризма в Нижнем Тагиле был назван Демидовский завод и плотина, расположенная рядом с ним. Но так как музей-завод является объектом культурного наследия, у городских властей возникли проблемы с согласованием проектной документации. Сейчас проект находится на государственной экспертизе.

Напомним, что к работам на музее-заводе строители должны были приступить ещё весной 2020 года, а стоимость проекта, разработанного казанской компанией «Строй Мир Реконструкция», составляла 1 млрд 436 млн 333 тысячи рублей.

Также о своих программах развития туризма рассказали предприниматели. Представитель «Центра подготовки персонала Евраз-Урал» Алексей Макаров представил проект по промышленному туризму компании. Кроме того, как ещё одно место привлечения туристов в Нижний Тагил был назван туристско-рекреационный кластер «Гора Белая».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.